Anthropic арендует у Volta за $10 млрд бывший майнинговый ЦОД в Норвегии

Компания Anthropic подписала контракт, предусматривающий использование дата-центра, управляемого облачным стартапом Volta Infra Holdings, поддерживаемым NVIDIA, сообщает Bloomberg. Ранее во вторник Volta заявила, что заключила шестилетний контракт стоимостью $10 млрд с неназванной ИИ-компанией в партнёрстве с майнинговой компанией Bitdeer Technologies Group, управляющей ЦОД в Норвегии.

В последние месяцы Anthropic действует весьма агрессивно, аккумулируя в своих руках значительные вычислительные ресурсы — всё больше бизнесов и иных структур желают пользоваться инструментами компании для программирования и прочих задач. Соглашения о предоставлении вычислительных мощностей и оборудования подписаны со SpaceX, AMD и Akamai Technologies, а также CoreWeave, Google и др. Попутно ведутся переговоры об использовании вычислительных мощностей Meta✴, в последнее время та всё активнее интересуется облачным бизнесом.

Основанная в январе 2026 года бывшими топ-менеджерами Brookfield Asset Management, компания Volta арендует ИИ-мощности и помогает клиентам финансировать сделки, связанные с внедрением дорогих ИИ-ускорителей. Во вторник стартап объявил, что привлёк $300 млн венчурного финансирования, оценка компании составила $2,4 млрд. По данным Volta, ЦОД в Норвегии обеспечивает 133 МВт и будет оснащён новейшими чипами NVIDIA Vera Rubin. Ранее речь шла о совокупной мощности площадки на уровне 180 МВт.

Bitdeer входит в растущее число майнинговых компаний, переоснащающих свои дата-центры для работы с ИИ/HPC-проектами на фоне волатильности курса биткоинов. В частности, она намерена превратить в ИИ ЦОД некоторые майнинговые площадки в Техасе, Теннесси и Вашингтоне. Также своим мощности переделали Bitfarms, Cipher Mining, Core Scientific, CoreWeave, Crusoe, Galaxy Digital, Iren, Riot Platforms и др.

Anthropic и её конкурент OpenAI участвует в проектах строительства ЦОД крупных крупных игроков и неооблачных компаний. Ранее глава OpenAI Сэм Альтман (Sam Altman) заявлял, что его компания потратит «триллионы» на физическую инфраструктуру для ИИ. Сегодня компания планирует строительство нового ЦОД в Джорджии, который может стоить более $30 млрд. NVIDIA ведёт переговоры с OpenAI, чтобы помочь последней арендовать мощности на $500 млн, речь о 10-ГВт хабе, который SoftBank Group курирует в Огайо.

В прошлом году многие сделки, в том числе с участием Anthropic и OpenAI, критиковались за свою «циклическую» природу. Ситуации, когда поставщики технологий и ИИ-разработчики зависят друг от друга, создают риски увеличения убытков, если спрос на ИИ не будет соответствовать ожиданиям инвесторов. Ранее в текущем году Anthropic привлекла $65 млрд в ходе очередного раунда финансирования.

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