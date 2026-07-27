60 % российских компаний выбирают отечественные СХД и объектные хранилища

Российские компании всё активнее рассматривают отечественные системы хранения данных (СХД) и объектные хранилища S3, однако полностью завершить переход на импортозамещённые решения смогли лишь немногие. Об этом свидетельствует проведённое аналитическим порталом «ИТ-инфраструктура» исследование, полученное в результате опроса 200 руководителей ИТ-подразделений компаний финансового, энергетического, транспортного, торгового и ИТ-секторов.

Результаты исследования показали, что в настоящий момент рынок находится на разных стадиях импортозамещения. Только 10 % организаций в РФ полностью перешли на отечественные системы хранения. Более трети — 35 % — находятся в процессе миграции, 15 % планируют начать переход в ближайшие 12 мес., а 21 % пока не смогли подобрать российское решение с необходимой функциональностью. При этом 19 % компаний не планируют переходить на отечественные СХД и S3-хранилища.

В числе основных причин миграции участники рынка назвали требования регуляторов (68 % респондентов) и стремление снизить зависимость от зарубежных вендоров (63 %), включая риски санкций, прекращения технической поддержки и обновлений. Третьим по популярности фактором стали сложности с поставками зарубежных компонентов (45 %).

Ожидается, что наибольшее влияние на развитие рынка в ближайшей перспективе окажут рост объёмов данных и темпов цифровизации (62 %), повышение требований бизнеса к долгосрочному хранению и архивированию (60 %), вопросы безопасности и киберустойчивости (54 %), а также искусственный интеллект (50 %), повсеместное распространение которого приведёт к изменению требований к инфраструктуре хранения данных в организациях.

В целом, по мнению экспертов, российский рынок СХД постепенно переходит от этапа экстренной замены зарубежных решений к более зрелому подходу, при котором компании одновременно решают задачи импортозамещения, модернизации архитектуры и подготовки инфраструктуры к дальнейшему росту объёмов данных. При этом главным критерием перехода становится уже не скорость импортозамещения сама по себе, а способность выстроить надёжную, безопасную и масштабируемую инфраструктуру хранения, которая будет отвечать долгосрочным потребностям бизнеса.

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