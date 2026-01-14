К2Тех: 59 % запросов на поддержку зарубежного оборудования в РФ приходится на решения HPE, IBM/Lenovo и Dell

Системный интегратор К2Тех изучил структуру спроса на техническую поддержку зарубежного вычислительного оборудования (серверов, систем хранения и резервного копирования данных, коммутаторов SAN, ленточных библиотек) среди российских заказчиков в 2025 году. Исследование тендерных запросов и статистики обращений к складу запчастей компании показало, что аппаратные решения иностранных вендоров HPE, IBM/Lenovo и Dell продолжают активно эксплуатироваться в IT-инфраструктуре отечественных организаций.

Согласно представленным К2Тех данным, на оборудование HPE приходится наибольшая доля запросов на сервисное обслуживание — в среднем 26 % рынка. Следом идёт Dell с долей в 19 %, а третье место занимает IBM/Lenovo с показателем 14 %. Таким образом, эта тройка лидеров суммарно формирует 59 % всех запросов. Оставшиеся 41 % рынка распределены между множеством других вендоров, что наглядно демонстрирует высокую фрагментацию сегмента.

Также аналитики отследили, как меняется от года к году спрос на обслуживание вычислительной инфраструктуры. Тренды оказались разнонаправленными. Так, доля HPE сохраняет стабильность и даже показывает небольшой рост в 2025 году — с 25 % до 26 %. Самый заметный прогресс у Dell: доля увеличилась с 16 % до 19 %. При этом у IBM/Lenovo зафиксировано снижение — с 16 % до 14 %. В итоге, несмотря на внутренние перераспределения, совокупная доля тройки лидеров в сегменте западного оборудования остаётся неизменной.

«В сегменте вычислительной инфраструктуры изменения происходят медленно. Это во многом объясняется длительным жизненным циклом серверного оборудования. Например, серверные решения Dell, включая линейку Dell EMC, сохраняют стабильное присутствие на рынке, поскольку были массово внедрены в IT-инфраструктуру отечественных организаций ещё до 2022 года, а в ряде случаев и сейчас продолжают в некоторых объёмах», — говорится в исследовании К2Тех, с полной версией которого можно ознакомиться на сайте системного интегратора.

