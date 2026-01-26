Расходы на аренду GPU-серверов в России достигли 17 млрд руб.

В 2025 году объём российского рынка аренды выделенных GPU-серверов (bare-metal) составил приблизительно 17 млрд руб. В 2026-м ожидается двукратный рост с итоговым результатом на уровне 34 млрд руб. Такую оценку, как сообщает газета «Коммерсантъ», приводит отечественный облачный провайдер и поставщик комплексной IT-инфраструктуры «Рег.облако».

Отмечается, что около 60 % спроса в сегменте аренды GPU-серверов в РФ приходится на задачи ИИ и машинного обучения. Ещё 30 % выручки обеспечивают сервисы VDI, оставшиеся 10 % — нагрузки, связанные с рендерингом. Спрос на аренду GPU-серверов устойчиво растёт, поскольку такая модель позволяет выполнять НРС-задачи без необходимости формирования собственной дорогостоящей инфраструктуры. Кроме того, компании могут наращивать или сокращать вычислительные мощности в зависимости от меняющихся потребностей, оплачивая только фактически используемые ресурсы.

По данным «Рег.Облака», стоимость аренды GPU-систем начинается примерно с 51 тыс. руб. и может превышать 1,5 млн руб. в месяц за сервер (в зависимости от конфигурации). Около половины от суммарной выручки провайдеров обеспечивают клиенты из сферы IT. Приблизительно 17 % поступлений приходится на заказчиков в сегменте торговли, 11 % — на организации из сферы услуг.

Представитель ITPOD подчёркивает, что ИИ-технологии в реальном бизнесе в России пока развиваются через пилотные проекты и тесты гипотез. А поэтому аренда GPU-серверов является наиболее рациональным решением, поскольку избавляет от капитальных затрат и позволяет прогнозировать расходы. Представитель «СКБ Контур» добавляет, что в аренде GPU-ресурсов заинтересованы средние и крупные компании, у которых нет собственной ИИ-инфраструктуры. Вместе с тем, по оценкам MWS Cloud, суммарный объём рынка решений на базе GPU для локального развёртывания (on-premises) с учётом аренды и приобретения оборудования в собственность в 2025 году вырос на четверть, превысив 112 млрд руб.

