Российский бизнес распробовал ИИ: рынок ИИ-серверов достиг 60 млрд рублей

В 2025 году в России на закупку ИИ-серверов компании потратили около 60 млрд руб., без учёта аренды вычислительных мощностей, обслуживания и модернизации сообщил коммерческий директор YADRO (входит в «ИКС холдинг») Александр Бакулин на цифровом форуме «Инфраструктурные вызовы для развития ИИ в России» в рамках Недели российского бизнеса, о чём пишут «Ведомости».

Он добавил, что рынок находится «в стадии перелома» — за последние два года ИИ перестал быть «надстройкой» над IT-инфраструктурой, а стал менять правила проектирования вычислительных систем. Формируется новая инфраструктурная ниша, сравнимая с энергетикой и телекоммуникациями. Ключевые заказчики переходят от экспериментов к промышленной эксплуатации, начинают встраивать решение машинного обучения больших языковых моделей в свои бизнес-процессы и планы. И при этом на ИИ наблюдается большой спрос, сообщил Бакулин.

По словам Бакулина, мировой рынок ИИ-серверов, который во многом формируют облачные провайдеры и крупные технологические компании, оценивается в сотни миллиардов долларов, демонстрируя устойчивую высокую динамику. Как и на мировом рынке основной спрос в России формируют крупные компании, работающие с большими массивами данных и развивающие собственные языковые модели, например крупные игроки e-commerce, финтеха и интернет-сервисов.

Ранее «АТК консалтинг» сообщила, что закупки программных продуктов с ИИ в 2025 выросли год к году в 7,4 раза до 1,8 млрд руб. Как отметили тогда «Ведомости», рынок «железа» для ИИ в деньгах вырос значительно больше. В частности, это связано с подорожанием чипов памяти, на которую в современных серверах может приходиться до двух третей себестоимости.

В «Группе Астра» считают, что 60 млрд руб. на ИИ-серверы звучит реалистично, но важнее динамика. Так, совокупный российский рынок серверов и СХД в 2025 году в целом составил 280 млрд руб. против 155 млрд руб. в 2024-м, сообщали «Ведомости» со ссылкой на данные YADRO и Fplus. Наибольшая часть рынка — около 55–60 % от суммы — пришлась на госзакупки по 44-ФЗ и 223-ФЗ, уточнили тогда в YADRO. По оценкам «Группы Астра», к концу 2026 года госзакупки, связанные с ИИ, вырастут на 20–30 %, а год к году — вполовину.

Рынок действительно идёт к промышленной эксплуатации ИИ, считают в ЦКНТИ по направлению «Технологии хранения и анализа больших данных» МГУ, отметив, что банки, телеком, ретейл встраивают ИИ-модели в скоринг, поддержку, операционные процессы. До конца года рынок может вырасти за счёт дооснащения и повторных закупок, а год к году — на 25–40 %, если не будет жёстких ограничений по поставкам ускорителей и финансированию.

