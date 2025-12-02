Российская ИИ-система Delta Sprut XL поддерживает до 25 GPU

Российская компания Delta Computers представила OCP-систему Delta Sprut XL, предназначенную для ресурсоёмких нагрузок, таких как обучение ИИ-моделей, инференс, научное моделирование и задачи HPC. В основу новинки положена аппаратная платформа Intel Xeon 6.

CPU-секция допускает установку двух процессоров Sierra Forest-SP или Granite Rapids-SP с показателем TDP до 330 и 350 Вт соответственно: в первом случае могут быть задействованы в общей сложности до 288 E-ядер, во втором — до 172 P-ядер. Доступны 32 слота для модулей оперативной памяти DDR5-6400 RDIMM или DDR5-8000 MRDIMM суммарным объёмом до 8 Тбайт.

Могут быть установлены четыре SFF-накопителя U.2 толщиной 15 мм с интерфейсом PCIe 5.0 (NVMe) или восемь таких SSD толщиной 7 мм. Кроме того, есть два коннектора M2.2280 (PCIe). Реализованы четыре слота PCIe 5.0 x16 для карт типоразмера HHHL и слот OCP 3.0 (PCIe 5.0). Присутствуют разъёмы USB 3.0 Type-A и miniDP, а также выделенный сетевой порт управления 1GbE.

В системе Delta Sprut XL ускорители на базе GPU устанавливаются в отдельные модули. В общей сложности могут использоваться до 20 карт NVIDIA H200 или до 25 экземпляров NVIDIA RTX Pro 6000 Blackwell Server Edition. Каждый квартет NVIDIA H200 объединён при помощи NVLink.

«Delta Computers представляет GPGPU-платформу, способную консолидировать до 20 ускорителей NVIDIA H200 в одном кластере. При этом необходимость использования InfiniBand или 400GbE появляется лишь в случае потребности у заказчика в ещё большем количестве ускорителей — при таком сценарии предусмотрены отдельные слоты расширения для объединения нескольких платформ Delta Sprut XL в единый кластер», — отмечает компания.

Питание обеспечивается посредством централизованного шинопровода OCP на 12 или 48 В. Применено встроенное ПО Delta BMC, предназначенное для мониторинга (сбор телеметрии, отслеживание состояния платформы, её модулей и компонентов) и удалённого администрирования серверного оборудования. Эта прошивка включена в реестр Минцифры РФ и сертифицирована ФСТЭК.

