«Трамплин Электроникс» представила российскую SoC «Иртыш A68SV» с китайской архитектурой LoongArch

Российская компания «Трамплин Электроникс» представила отечественную «систему на кристалле» (SoC) под названием «Иртыш A68SV». Изделие может применяться для создания систем промышленного управления, коммуникационного оборудования, устройств интернета вещей (IoT) и пр.

Новинка выполнена на китайской архитектуре LoongArch (LA364). Задействованы два вычислительных ядра с максимальной тактовой частотой 2 ГГц. Каждое ядро содержит по 64 Кбайт кеша инструкций и данных L1 и 2 Мбайт кеша L2. Поддерживается оперативная память DDR4-2400 ECC. Упомянуты интерфейсы USB 3.0/2.0, HDMI, DVO, Gnet, GMAC, SDIO, EMMC, САМ, PCIe 3.0 и SATA 3.0. Типовое энергопотребление находится в диапазоне от 3 до 9 Вт.

Кроме того, «Трамплин Электроникс» анонсировала плату для разработчиков Devboard на базе архитектуры LoongArch LA364E. Используются восемь ядер с частотой до 2 ГГц и поддержкой 128-битных операций с плавающей точкой. Объём памяти DDR4 может достигать 64 Гбайт. Имеется интегрированное графическое ядро с поддержкой OpenGL 3.3, OpenGL ES 3.1 и OpenCL 1.1. Возможна обработка видео в формате 4K с частотой до 60 к/с. В число доступных интерфейсов входят PCIe 3.0, SATA 3.0, USB 3.1, RapidIO 2.0, USB 2.0, GMAC, SDIO, eMMC, CANFD и аудио.

Источник изображений: «Трамплин Электроникс»

Плата Devboard соответствует стандарту COM Express. Среди её сфер использования названы контроллеры для промышленной автоматизации и IoT-оборудования, бортовые вычислители для транспортных средств и беспилотных летательных аппаратов, измерительная техника и др. Плата позволит упростить знакомство с возмжностями архитектуры LoongArch.

Как отмечается, на текущий момент LoongArch является третьей по популярности CPU-архитектурой в мире после x86 и Arm. LoongArch поддерживается крупными open source проектами, включая ядро Linux, GCC, LLVM. Эта архитектура не подвержена первичным и вторичным санкциям, а поэтому в сформировавшейся геополитической обстановке является единственной альтернативой популярным зарубежным решениям, которую возможно произвести в «кремнии» для использования в России.

