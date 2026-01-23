АЭС — это долго: в Казахстане построят «долину ЦОД» с питанием от угольных электростанций

Правительство Казахстана при содействии акимата Павлодарской области намерено построить в Экибастузе «долину ЦОД». Энергоснабжение дата-центров будет осуществляться за счёт местного угля, сообщает издание «Курсив» со ссылкой на президента страны Касым-Жомарта Токаева, который подчеркнул необходимость ввода в строй новых энергомощностей, не дожидаясь окончания строительства новых АЭС — возводить угольные электростанции просто необходимо.

По словам президента, по энергопотреблению ЦОД сопоставимы с металлургическими предприятиями, поэтому энергетическая самодостаточность должна стать приоритетом государственной политики — в 2025 году генерация в стране составила 123 млрд кВт∙ч, этого слишком мало для того, чтобы успешно выполнить все поставленные задачи. Президент подчеркнул, что необходимо задействовать конкурентные преимущества страны — колоссальные запасы угля в объёме около 33 млрд т, которых с учётом современного уровня потребления должно хватить на 300 лет.

Как сообщило издание Bizmedia.kz, новый угольный проект предусматривает гибкие схемы участия:

предоставление земельного участка с зарезервированными энергетическими мощностями для строительства дата-центра с нуля. В этом случае предусмотрена закупка в приоритетном порядке продукции казахстанских товаропроизводителей;

использование подходящих объектов с готовым каркасом и базовыми инженерными системами, это обеспечивает ускоренное развёртывание инфраструктуры и позволяет снизить риски;

аренда серверных мощностей по принципу Zero CAPEX, без капитальных инвестиций участников в инфраструктуру;

предоставление управляемых ИИ- и облачных сервисов с доступом к HPC-ресурсам без владения инфраструктурой.

Для участников проектов предполагаются налоговые преференции по принципам, характерным для специальных экономических зон (СЭЗ). Токаев поддержал позицию президента США Дональда Трампа (Donald Trump), не так давно давшего «зелёный свет» угольной энергетике. Добыча угля в Казахстане составляет более 110 млн т/год, поэтом Токаев подчеркнул, что «развитию угольной генерации нужно придать статус национального проекта». На повестке дня ускоренное строительство новых ТЭЦ в Кокшетау, Семее и Усть-Каменогорске.

На сегодня Казахстан находится в десятке лидеров и по добыче, и по имеющимся запасам угля. Сообщается, что при продлении контрактов с угледобывающими компаниями власти будут включать обязательства последних по глубокой переработке угля. По оценкам Министерства промышленности и строительства (МПС) Казахстана, запуска и модернизация угольных электростанций увеличит потребление угля на 10 млн т/год. «Курсив» отмечает, что ранее обновлённый прогноз свидетельствовал, что в ближайшие годы Казахстан добьётся существенного профицита в добыче электроэнергии, избавившись от дефицита.

У Казахстана большие амбиции на рынке ЦОД и сопутствующей инфраструктуры. Только в 2025 году подписано соглашение с Freedom Telecom Holding о строительстве оптоволоконной гипермагистрали Запад–Восток, а также ЦОД уровня не ниже Tier III для транзита и хранения международного трафика. Позже заявлялось, что в Казахстане заработает самый большой ЦОД в Центральной Азии, а в конце октября появилась новость, что Россия и Казахстан намерены проложить интернет-кабель по дну Каспийского моря. В 2025 году в Алматы и Астане введены в эксплуатацию два новых ЦОД мощностью 7,4 МВт, в 2026 году планируется запуск ещё трех ЦОД мощностью 12,9 МВт.

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER. | Можете написать лучше? Мы всегда рады новым авторам

Источники: