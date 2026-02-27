Китайские поставщики подняли цену на оптоволокно для России в 2,5-4 раза

Российские покупатели оптоволокна столкнулись с серьёзной проблемой. Цена на поставляемое из КНР оптоволокно выросла в 2,5–4 раза, российское производство временно не работает, а поставки из других стран ограничены, сообщает Forbes. Получать волокно из Японии и США нельзя из-за санкций, а единственный российский завод по выпуску оптоволокна в Саранске не работает с 2025 года.

Информация о росте цен подтверждается российскими экспертами, а также непосредственными участниками российского рынка ВОЛС — производителями кабеля на основе оптоволокна, включая представителей компаний «Еврокабель-1» и «Инкаб», и крупнейшего магистрального оператора — компании «Транстелеком». По данным ComNews, российские заказчики приобретают китайское оптоволокно по ценам внутреннего рынка Поднебесной. Так, востребованное операторами связи волокно G.652D в прошлом году стоило ¥16/км, но к концу года цена выросла до ¥25/км юаней. А в январе она составляла уже ¥40/км.

При этом на Китай приходится более 60 % общемирового производства оптоволокна, и эксперты считают, что рост цен вполне закономерен на фоне дефицита, связанного с развитием ИИ-инфраструктуры по всему миру. Россия же не является приоритетным рынком для поставщиков. По словам представителя «Инкаба», сохранение «напряжённости» ожидается минимум до 2027 года. В октябре ассоциация «Электрокабель» сообщала, что производство кабелей на основе оптоволокна в I полугодии в России упало на четверть год к году.

В последнее время, по словам экспертов, использование оптоволокна значительно выросло, а значительная часть его применяется не для традиционных ВОЛС. В 2025 году на Россию пришлось около 10,5 % мирового потребления оптоволокна, тогда как ранее речь шла не более, чем об 1 %. По прогнозам экспертов, повышение цен китайскими производителями приведёт и к росту стоимости аренды «тёмного волокна», увеличение стоимости строительства и обновления магистральных сетей связи.

