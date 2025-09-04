Китай ввёл антидемпинговые пошлины до 78,2 % на оптоволокно из США

Китай начал вводить пошлины на импорт некоторых типов оптического волокна из США. Это произошло после того, как шестимесячное расследование показало, что американские компании обходили антидемпинговые меры КНР, сообщает Bloomberg.

Министерство торговли Китая сообщает, что пошлины в размере от 33,3 % до 78,2 % вступили в силу в четверг по пекинскому времени в отношении одномодового волокна со смещённой отсечкой. Среди компаний, попавших под действие новых пошлин — Corning (теперь платит сбор в размере 37,9 %), OFS Fitel (33,3 %) и Draka Communications Americas — 78,2%. Акции Corning в среду и четверг торговались с колебаниями приблизительно в 2–3 %, в итоге даже отыграв потери с небольшим повышением.

В отдельном заявлении, опубликованном 4 сентября 2025 года, Министерство торговли сообщило, что это первое расследование, связанное с обходом мер антидемпинговой защиты, из когда-либо инициированным Китаем. Подчёркивается, что процедуры расследования были открытыми, а права и интересы всех заинтересованных сторон полностью защищены. Китайская сторона утверждает, что американские производители и экспортёры оптоволокна изменили механизмы торговли, чтобы обойти существующие пошлины. В КНР это расценили как уклонение от соблюдения антидемпинговых правил страны.

Аналогичные пошлины Китай уже ввёл в апреле 2023 года в отношении стандартного одномодового волокна. Новые пошлины будут действовать до 21 апреля 2028 года, как и в случае с тарифами первой очереди. Хотя расследование инициировали ещё в марте текущего года, решение о введении новых пошлин последовало только после введения администрацией США ограничений, призванных помешать производству чипов в Китае.

По словам экспертов Evercore ISI, решение, вероятно, стало ответом на отмену США поставки в Китай чипов с американскими технологиями. Другими словами, это может служить напоминанием» о том, что Вашингтону необходимо воздержаться от действий, подрывающих взаимное доверие и портящих атмосферу торговых переговоров.

Министерство торговли КНР также заявило, что компании, которых коснулся новый сбор, могут оспорить решение, подав властям заявление о пересмотре новых тарифов или иски в суд. Заградительные пошлины, в частности, на оптоволокно — довольно распространённое явление. В октябре 2023 года сообщалось, что Великобритания введёт новые пошлины на дешёвое китайское оптоволокно. В 2024 году Corning также была оштрафована ФАС РФ.

