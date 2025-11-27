ALD Pro 3.0.0 — это не просто служба каталога, это целый комплекс для масштабного, но поэтапного и комфортного импортозамещения Active Directory и сопутствующих служб. Решение не только может сосуществовать с экосистемой Microsoft, но и интегрируется с массой других отечественных продуктов
Clearwater Forest стали одними из первых чипов Intel, созданных по техпроцессу 18A и получивших передовую упаковку Foveros Direct3D. Ядра Darkmont стали значительно лучше по сравнению с Crestmont в Sierra Forest по целому ряду параметров. Заметно опережая предшественников по производительности, Xeon 6+ тем не менее сохранили TDP на прежнем уровне
ИИ-ускоритель Blackwell Ultra, лежащий в основе платформы NVIDIA GB300 NVL72, призван удовлетворить потребность в более значительных вычислительных ресурсах, необходимых для создания ИИ следующего поколения, включая процесс создания кастомных моделей, разработку агентного ИИ и применение ИИ-алгоритмов рассуждений с масштабированием
Сложный был год: отключения интернета, блокировки, перебои в ЦОД и DDoS-атаки. С последним мириться было нельзя и, главное, можно было взять дело в свои руки. Точнее, передать его тем, кто давно и профессионально занимается защитой от DDoS, — сервису Curator, о котором и расскажем
Решения виртуализации компании «Базис» позволят создать безопасный «мост» между закрытым контуром объекта КИИ и внешним миром, обеспечив работу всех подразделений предприятия в обычном режиме без риска утечки данных

Hardware

Кстати!Начался монтаж крупнейшего в США академического суперкомпьютера Horizon с ИИ-быстродействием до 80 Эфлопс

27.11.2025HSBC: OpenAI придётся где-то найти ещё $207 млрд к 2030 году для достижения поставленных целей

27.11.2025Celestica выпустила JBOD-массив SD6300 на 108 накопителей для ИИ-платформ

27.11.2025xAI потратит $375 млн на аккумуляторное хранилище Tesla Megapack и построит солнечную электростанцию для ИИ ЦОД Colossus

26.11.2025Dell неплохо заработала на продаже ИИ-серверов и планирует заработать ещё больше

26.11.2025AWS вложит $26 млрд в ИИ-инфраструктуру в Индиане, покрыв расходы на новые ЛЭП и электростанции для своих ЦОД

26.11.2025Твердотельные трансформаторы сингапурской Amperesand обещают произвести революцию в питании ИИ ЦОД

26.11.2025Airbus чуть не остановила выпуск самолётов из-за нехватки топлива для генераторов ЦОД в критический момент

26.11.2025MSI представила рабочую станцию CT60-S8060 на базе NVIDIA GB300

26.11.2025Сервер Giga Computing G4L3-ZX1 с поддержкой AMD EPYC 9005 Turin и Instinct MI355X оснащён СЖО

26.11.2025У Amazon насчитали более 900 ЦОД в полусотне стран, но компании всё равно этого мало

Software

Кстати!«МойОфис» анонсировал более десятка новых технологий и продуктов для бизнеса

25.11.2025Yandex B2B Tech открыла доступ к Alice AI LLM — самому мощному семейству нейросетей «Яндекса»

24.11.2025Внедрение облачных технологий увеличивает прибыль компаний, показало исследование Yandex B2B Tech и «Яков и Партнёры»

24.11.2025Российская служба каталогов ALD Pro дополнилась ИИ-помощником для системных администраторов

19.11.2025Скандал в NetApp: бывший техдиректор продал разработки конкуренту и скрылся в Исландии

19.11.2025Релиз почтового сервера RuPost 4.0: поддержка геокластеризации и повышенная безопасность

18.11.2025Евросоюз рассматривает необходимость ограничения возможностей американских облачных гигантов

17.11.2025Программный «ускоритель» Huawei обещает практически удвоить производительность дефицитных ИИ-чипов

17.11.2025«Базис» представляет новую версию Basis Dynamix Enterprise с поддержкой программно-определяемых сетей и зон доступности

15.11.2025Broadcom упростила сертификацию оборудования для VCF для ускорения внедрения современных частных облаков

14.11.2025NVIDIA вновь впереди всех в новом раунде MLPerf Training v5.1

Сети

Кстати!Google проложит интернет-кабель Dhivaru и создаст два телеком-хаба на островах в Индийском океане

27.11.2025Basis Dynamix стала основой инфраструктуры первого отечественного ядра 4G-сети оператора Т2

26.11.2025Google плетёт сети в Индийском океане: подводный интернет-кабель TalayLink свяжет Австралию и Таиланд

25.11.2025Российские магистральные ВОЛС близки к предельному возрасту эксплуатации

24.11.2025Nokia инвестирует $4 млрд в производство и исследования в США

24.11.2025PLDT оснастит базовые станции роборуками и ИИ, чтобы оптимизировать покрытие сети в реальном времени

24.11.2025Broadcom представила FC128-коммутаторы с постквантовым шифрованием

24.11.2025Cornelis анонсировала 800G-адаптер CN6000 SuperNIC с поддержкой Omni-Path, RoCEv2 и Ultra Ethernet для ИИ и НРС

20.11.2025Nokia меняет стратегию развития, сделав ставку на ИИ, ЦОД и 6G

20.11.2025Представлены спецификации CXL 4.0: PCIe 7.0, агрегация портов и поддержка четырёх ретаймеров

19.11.2025Кризис в Красном море повлиял на проекты интернет-кабелей Google и Meta✴

