Hardware
Кстати!Начался монтаж крупнейшего в США академического суперкомпьютера Horizon с ИИ-быстродействием до 80 Эфлопс
27.11.2025HSBC: OpenAI придётся где-то найти ещё $207 млрд к 2030 году для достижения поставленных целей
27.11.2025Celestica выпустила JBOD-массив SD6300 на 108 накопителей для ИИ-платформ
27.11.2025xAI потратит $375 млн на аккумуляторное хранилище Tesla Megapack и построит солнечную электростанцию для ИИ ЦОД Colossus
26.11.2025Dell неплохо заработала на продаже ИИ-серверов и планирует заработать ещё больше
26.11.2025AWS вложит $26 млрд в ИИ-инфраструктуру в Индиане, покрыв расходы на новые ЛЭП и электростанции для своих ЦОД
26.11.2025Твердотельные трансформаторы сингапурской Amperesand обещают произвести революцию в питании ИИ ЦОД
26.11.2025Airbus чуть не остановила выпуск самолётов из-за нехватки топлива для генераторов ЦОД в критический момент
26.11.2025MSI представила рабочую станцию CT60-S8060 на базе NVIDIA GB300
26.11.2025Сервер Giga Computing G4L3-ZX1 с поддержкой AMD EPYC 9005 Turin и Instinct MI355X оснащён СЖО
26.11.2025У Amazon насчитали более 900 ЦОД в полусотне стран, но компании всё равно этого мало
Software
Кстати!«МойОфис» анонсировал более десятка новых технологий и продуктов для бизнеса
25.11.2025Yandex B2B Tech открыла доступ к Alice AI LLM — самому мощному семейству нейросетей «Яндекса»
24.11.2025Внедрение облачных технологий увеличивает прибыль компаний, показало исследование Yandex B2B Tech и «Яков и Партнёры»
24.11.2025Российская служба каталогов ALD Pro дополнилась ИИ-помощником для системных администраторов
19.11.2025Скандал в NetApp: бывший техдиректор продал разработки конкуренту и скрылся в Исландии
19.11.2025Релиз почтового сервера RuPost 4.0: поддержка геокластеризации и повышенная безопасность
18.11.2025Евросоюз рассматривает необходимость ограничения возможностей американских облачных гигантов
17.11.2025Программный «ускоритель» Huawei обещает практически удвоить производительность дефицитных ИИ-чипов
17.11.2025«Базис» представляет новую версию Basis Dynamix Enterprise с поддержкой программно-определяемых сетей и зон доступности
15.11.2025Broadcom упростила сертификацию оборудования для VCF для ускорения внедрения современных частных облаков
14.11.2025NVIDIA вновь впереди всех в новом раунде MLPerf Training v5.1
Сети
Кстати!Google проложит интернет-кабель Dhivaru и создаст два телеком-хаба на островах в Индийском океане
27.11.2025Basis Dynamix стала основой инфраструктуры первого отечественного ядра 4G-сети оператора Т2
26.11.2025Google плетёт сети в Индийском океане: подводный интернет-кабель TalayLink свяжет Австралию и Таиланд
25.11.2025Российские магистральные ВОЛС близки к предельному возрасту эксплуатации
24.11.2025Nokia инвестирует $4 млрд в производство и исследования в США
24.11.2025PLDT оснастит базовые станции роборуками и ИИ, чтобы оптимизировать покрытие сети в реальном времени
24.11.2025Broadcom представила FC128-коммутаторы с постквантовым шифрованием
24.11.2025Cornelis анонсировала 800G-адаптер CN6000 SuperNIC с поддержкой Omni-Path, RoCEv2 и Ultra Ethernet для ИИ и НРС
20.11.2025Nokia меняет стратегию развития, сделав ставку на ИИ, ЦОД и 6G
20.11.2025Представлены спецификации CXL 4.0: PCIe 7.0, агрегация портов и поддержка четырёх ретаймеров
19.11.2025Кризис в Красном море повлиял на проекты интернет-кабелей Google и Meta✴