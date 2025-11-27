ALD Pro 3.0.0 — это не просто служба каталога, это целый комплекс для масштабного, но поэтапного и комфортного импортозамещения Active Directory и сопутствующих служб. Решение не только может сосуществовать с экосистемой Microsoft, но и интегрируется с массой других отечественных продуктов

Clearwater Forest стали одними из первых чипов Intel, созданных по техпроцессу 18A и получивших передовую упаковку Foveros Direct3D. Ядра Darkmont стали значительно лучше по сравнению с Crestmont в Sierra Forest по целому ряду параметров. Заметно опережая предшественников по производительности, Xeon 6+ тем не менее сохранили TDP на прежнем уровне

ИИ-ускоритель Blackwell Ultra, лежащий в основе платформы NVIDIA GB300 NVL72, призван удовлетворить потребность в более значительных вычислительных ресурсах, необходимых для создания ИИ следующего поколения, включая процесс создания кастомных моделей, разработку агентного ИИ и применение ИИ-алгоритмов рассуждений с масштабированием

Сложный был год: отключения интернета, блокировки, перебои в ЦОД и DDoS-атаки. С последним мириться было нельзя и, главное, можно было взять дело в свои руки. Точнее, передать его тем, кто давно и профессионально занимается защитой от DDoS, — сервису Curator, о котором и расскажем