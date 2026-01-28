Corning построит крупнейшее в мире производство оптоволоконного кабеля для ЦОД в рамках сделки с Meta✴ на $6 млрд

Компания Meta✴ объявила о заключении соглашения с Corning, в рамках которого та поставит ей до 2030 года оптоволоконные кабели для инфраструктуры ИИ ЦОД на сумму до $6 млрд. Corning будет поставлять Meta✴ передовые кабели для ВОЛС и иную продукцию для обеспечения связи, одновременно расширяя свои производственные мощности в Северной Каролине, в том числе на своем кабельном заводе в Хикори (Hickory), для которого Meta✴ станет основным заказчиком.

Corning расширяет предприятие, чтобы удовлетворить растущий спрос со стороны Meta✴ и других крупных игроков, таких как NVIDIA, OpenAI, Google, Amazon и Microsoft. По словам Corning, после завершения проекта это будет крупнейший в мире завод по производству оптоволоконного кабеля. Как сообщается, это соглашение также позволит компании Corning увеличить количество рабочих мест на предприятиях в штате на 15–20 %. Продукты Corning для оптической связи входят в число ключевых компонентов, необходимых для поддержки потребностей ЦОД.

«Инвестиции расширят наше производственное присутствие в Северной Каролине <…> и помогут сохранить высококвалифицированные кадры численностью более 5 тыс. человек, включая учёных, инженеров и производственные команды на двух крупнейших в мире предприятиях по производству оптоволокна и кабеля», — сообщил председатель и главный исполнительный директор Corning. На фоне растущего спроса со стороны крупных технологических компаний, акции Corning выросли более чем на 84 % в 2025 году. После объявления о сделке её акции подскочили примерно на 7 % на предрыночных торгах, пишет Reuters.

Meta✴ обязалась потратить $600 млрд на технологическую инфраструктуру и создание рабочих мест в США в течение следующих трёх лет. Только в США у Meta✴ есть 26 дата-центров на стадии строительства или эксплуатации. Также ранее в этом месяце Meta✴ объявила об инициативе Meta✴ Compute, направленной на расширение ИИ-инфраструктуры и управление глобальным парком ЦОД и партнёрскими отношениями с поставщиками.

В настоящее время идёт стрительство трёх крупнейших дата-центров Meta✴: гигаваттного Prometheus в Нью-Олбани (шт. Огайо), 5-ГВт Hyperion в Ричленде (шт. Луизиана), а также гигаваттного кампуса в Эль-Пасо (шт. Техас) В рамках нового соглашения в обоих ЦОД будет использоваться оптоволоконный кабель Corning, сообщил ресурс CNBC. Ранее о стратегическом производственном сотрудничестве с Corning объявила Microsoft.

