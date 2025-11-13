Меж болот и прерий: Meta✴ начала строительство юбилейного 30-го дата-центра за $1 млрд

Meta✴ анонсировала строительство очередного ИИ ЦОД. Объект возведут в городе Бивер Дам (Beaver Dam, Висконсин). Это уже 30-й дата-центр компании по всему миру. Место выбрано благодаря лёгкому доступу к надёжной инфраструктуре и квалифицированной рабочей силе, сообщает Meta✴.

Инвестиции в ЦОД в Бивер Дам площадью около 65 тыс. м2 превысят $1 млрд, будет поддерживаться работа более 100 штатных сотрудников. Также Meta✴ вложит около $200 млн в энергетическую инфраструктуру для покрытия расходов, связанных с дата-центром, включая обновление энергосетей, подстанций и ЛЭП. Дополнительно Meta✴ выделит $15 млн для принадлежащего Alliant Energy фонда Hometown Care Energy Fund, который поможет покрыть расходы на электроэнергию нуждающимся семьям. Питание дата-центра будет осуществляться за счёт 100 % «чистой» и возобновляемой энергии, сам объект получит сертификат LEED Gold Certification.

Осенью 2026 года в рамках корпоративной программы Data Center Community Action Grants начнётся приём заявок на финансирование школ и местных организаций для внедрения технологий на пользу «общественного блага». Средства выделят на проекты, использующие технологии для развития сообщества, его устойчивости и на образование в сфере STEAM (наука, технология, инженерия, искусство и математика). Также местные малые бизнесы получат доступ к бесплатным программам обучения цифровым навыкам, помогающим использовать ИИ-инструменты, включая Meta✴ AI.

Отдельное внимание уделено управлению водными и прочими ресурсами. Кампус Beaver Dam будет использовать технологии драйкулинга — это означает, что вода для охлаждения практически не потребуется. Также компания обещает восстановить 100 % воды в местных водных бассейнах, которые потребит ЦОД. Среди прочих мер называются сбор дождевой воды для дальнейшего использования, интеграция водосберегающих технологий на объектах ЦОД, а также благоустройство с использованием местной растительности для снижения потребностей в орошении.

Наконец, в партнёрстве с Ducks Unlimited и прочими организациями будут восстановлены 230 га болотных угодий и прерий, окружающих дата-центр, из них 70 га будут переданы Ducks Unlimited для развития экосистем. Это позволит превратить «деградировавшие» болотные угодья в полные жизни, экологически богатые места обитания с тысячами птиц, животных и растений.

Как сообщает Bloomberg, глава компании Марк Цукерберг (Mark Zuckerberg) неоднократно поддерживал агрессивные инвестиции в ИИ-инфраструктуру и постоянно говорит инвесторам о том, что лучше вложить в ИИ избыточные средства, чем недостаточные. До 2028 года компания инвестирует $600 млрд в США, значительная часть этих средств будет потрачена на чипы, дата-центры и оборудование. Meta✴ строит гигаваттные ЦОД в некоторых других штатах, включая Огайо, Техас и Луизиану.

