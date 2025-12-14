Beelink ME Pro: компактный NAS с тремя M.2 NVMe, двумя отсеками LFF/SFF и портами 2.5GbE/5GbE

Компания Beelink, по сообщению ресурса NAS Compares, готовит сетевое хранилище небольшого форм-фактора ME Pro, построенное на аппаратной платформе Intel. Устройство поддерживает гибридные конфигурации на основе SSD и HDD. При этом пользователи могут установить собственную ОС с учётом своих предпочтений и выполняемых задач.

Новинка может комплектоваться чипом Intel Processor N95 поколения Alder Lake-N или Intel Processor N150 семейства Twin Lake. Эти изделия содержат четыре ядра без поддержки многопоточности и интегрированный графический контроллер. В первом случае максимальная частота составляет 3,4 ГГц, показатель TDP — 15 Вт, во втором — 3,6 ГГц и 6 Вт. Объём оперативной памяти LPDDR5 равен 12 Гбайт и 16 Гбайт соответственно.

Хранилище выполнено в корпусе с габаритами 165,91 × 121 × 115,95 мм, который разделён на две секции. В верхней находятся два лотка для накопителей LFF/SFF с интерфейсом SATA; поддерживается горячая замена. Нижняя часть отведена под материнскую плату Предусмотрены три коннектора М.2 для SSD (NVMe): один с интерфейсом PCIe 3.0 x2 для ОС (может применяться твердотельный модуль вместимостью 512 Гбайт или 1 Тбайт) и два с интерфейсом PCIe 3.0 x1 для кеша, виртуальных машин и пр.

NAS располагает сетевыми портами 5GbE (контроллер Realtek RTL8126) и 2.5GbE (Intel i226V) с разъёмами RJ45, портами USB 3.2, USB 2.0 (×2) и USB Type-C, интерфейсом HDMI с поддержкой видео в формате 4K (до 60 Гц). Имеется также комбинированный адаптер Wi-Fi / Bluetooth 5.4 в виде модуля M.2 2230 (MediaTek MT7920). Продажи Beelink ME Pro начнутся в текущем месяце.

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER. | Можете написать лучше? Мы всегда рады новым авторам

Источник: