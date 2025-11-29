Asustor представила десктопные NAS Lockerstor Gen2+ с двумя портами 5GbE и чипом Intel Jasper Lake

Компания Asustor анонсировала сетевые хранилища серии Lockerstor Gen2+, ориентированные на профессиональных пользователей, создателей контента и пр. Устройства выполнены в «настольном» форм-факторе на аппаратной платформе Intel Jasper Lake.

В семейство вошли модели Lockerstor 2 Gen2+, Lockerstor 4 Gen2+ и Lockerstor 6 Gen2+, рассчитанные соответственно на два, четыре и шесть накопителей LFF/SFF с интерфейсом SATA-3 (HDD и SSD). Допускается горячая замена. Во всех NAS применён процессор Celeron N5105 с четырьмя вычислительными ядрами, функционирующими на тактовой частоте 2,0–2,9 ГГц. Объём оперативной памяти DDR4 составляет 4 Гбайт у двух младших версий и 8 Гбайт у старшей (у всех вариантов возможно расширение до 16 Гбайт в виде двух модулей SO-DIMM). В оснащение входит флеш-модуль eMMC вместимостью 8 Гбайт.

Все новинки располагают четырьмя коннекторами M.2 для SSD с интерфейсом PCIe 3.0 (NVMe). Доступны два сетевых порта 5GbE: их пропускная способность благодаря поддержке функции SMB Multi-Channel может быть объединена для достижения показателя в 10 Гбит/с. Заявленная скорость последовательного чтения и записи данных достигает 1146 и 536 Мбайт/с в режиме RAID 5.

Хранилища оборудованы двумя портами USB 3.1 Type-A, портом USB 2.0 Type-A, интерфейсом HDMI 2.0b. Версия Lockerstor 2 Gen2+ комплектуется блоком питания мощностью 65 Вт и вентилятором диаметром 70 мм. Модификация Lockerstor 4 Gen2+ получила блок питания на 90 Вт и вентилятор на 120 мм, вариант Lockerstor 6 Gen2+ — 250 Вт и 120 мм соответственно. Диапазон рабочих температур простирается от 0 до +40 °C. Производитель предоставляет на устройства трёхлетнюю гарантию. Рекомендованная стоимость варьируется от $470 до $820 без установленных накопителей.

