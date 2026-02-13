Xinnor представила All-Flash платформу хранения xiNAS для задач ИИ и НРС

Компания Xinnor анонсировала платформу xiNAS — это высокопроизводительное решение для хранения данных, ориентированное на задачи ИИ, НРС и другие ресурсоёмкие рабочие нагрузки. Изделие, относящееся к классу All-Flash, поддерживает линейное масштабирование пропускной способности по мере добавления узлов.

xiNAS объединяет программный RAID-движок Xinnor xiRAID с оптимизированной файловой системой XFS и высокопроизводительным транспортным протоколом NFS over RDMA. По заявлениям разработчика, такая комбинация позволяет максимизировать быстродействие базового оборудования. В качестве последнего могут использоваться серверы Supermicro.

Тестирование осуществлялось на машине Supermicro AS-1116CS-TN типоразмера 1U, оборудованной одним процессором AMD EPYC 9004 Genoa, DPU NVIDIA BlueField-3 и 12 накопителями NVMe с интерфейсом PCIe 5.0. Пропускная способность на операциях чтения составила до 74,5 Гбайт/с, на операциях записи — до 39,5 Гбайт/с. При использовании двухузловой конфигурации показатели повысились до 117 и 79,6 Гбайт/с соответственно.

Среди преимуществ платформы xiNAS компания Xinnor выделяет отсутствие проприетарного клиентского ПО, что обеспечивает простоту развёртывания и интеграции. Благодаря xiRAID достигаются высокий уровень защиты данных и стабильность работы при сбоях.

В качестве возможных конфигураций xiNAS приводятся серверы формата 1U и 2U, оснащённые соответственно процессором AMD EPYC 9384X с 32 ядрами и EPYC 9474F с 48 ядрами. Оба устройства располагают 128 Гбайт оперативной памяти и адаптерами ConnectX-7 на 400 Гбит/с (одна и две штуки). Младшая версия несёт на борту 10 накопителей Kioxia CM7-R стандарта E3.S (PCIe 5.0) на 15 Тбайт каждый и два таких же SSD на 2 Тбайт. Пропускная способность системы при последовательном чтении достигает 45 Гбайт/с, при последовательной записи — 20 Гбайт/с. Сервер в 2U-корпусе оборудован 18 накопителями Micron 7450 стандарта U3 (PCIe 5.0) на 15 Тбайт и двумя SSD Micron 7450 E3.S вместимостью 3 Тбайт. Заявленная пропускная способность при последовательном чтении — до 90 Гбайт/с, при последовательной записи — до 45 Гбайт/с.

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER. | Можете написать лучше? Мы всегда рады новым авторам

Источник: