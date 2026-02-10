В погоне за цифровым суверенитетом десятки стран обратились к открытому протоколу Matrix

На фоне растущего запроса на достижение цифрового суверенитета, открытый коммуникационный протокол Matrix получил второе дыхание и сегодня всё более востребован, сообщает The Register. Проект Matrix (и его коммерческое подразделение Element) существует многие годы. В 2014 году подразделение Matrix отделилось от телеком-провайдера Amdocs.

В рамках Matrix действует некоммерческий фонд Matrix.org, стоящий за протоколом Matrix, а также отвечающая за клиентское приложение Element (ранее Vector и, позже, Riot). Коммерческое предприятие Element.io представляет не только клиентское ПО, но и серверное ПО, совместимое с протоколом Matrix. Помимо бесплатных версий с открытым кодом предлагаются коммерческие варианты Element Pro и Element Server Suite Pro. Matrix — открытый протокол, поэтому его используют многие сторонние приложения, поэтому нет необходимости использовать исключительно приложения Element для общения.

По данным The Register, на фоне роста спроса ЕС на цифровой суверенитет, дела у Matrix идут весьма хорошо и, по словам одного из учредителей, «интерес растёт». Сегодня Matrix ведёт переговоры приблизительно с 35 странами о создании инфраструктуры связи на базе open source решений, причём инициативу, по словам разработчиков, поддерживает и ООН. Сообщается, что организация использовала Matrix в качестве основы для собственного решения для связи, независимого от любых стран и хостинг-провайдеров.

Протокол используется и Международным уголовным судом (МУС), активно пытающимся отказаться от инструментов американского происхождения после того, как США ввели санкции против его членов, нарушившие работу электронной почты и др. МУС переходит на пакет OpenDesk вместо Microsoft Office, а в самом пакете есть Element. За внедрение отвечает немецкая ZenDiS (Zentrum für Digitale Souveränität der Öffentlichen Verwaltung — Центр цифрового суверенитета государственного управления). Протокол продвигается и в других странах, в многочисленных организациях Евросоюза.

На мероприятии Ubuntu Summit в 2024 году анонсирована версия протокола Matrix 2.0, а официально её представили в конце того же года. Среди новых функций — ускоренная синхронизация и запуск клиента, многопользовательский видео- или VoIP-чат через Element Call. Хотя официальную спецификацию ещё не публиковали, новая версия протокола уже используется. Например, по умолчанию современным мобильным клиентом для Matrix 2.0 является Element X.

Отличительная особенность протокола в том, что очень многие используют его, даже не слышав о нём, поскольку протокол интегрирован в инструменты и приложения с другими именами. Хотя технология, возможно, так и останется нишевой в сравнении с решениями крупных компаний с большими рекламными бюджетами, но это не означает, что она не имеет значения.

