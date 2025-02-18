«Корпоративный Telegram» с ГОСТ-шифрованием: «Иридиум» представил защищённый мессенджер DMTChat

Российский разработчик ПО «Иридиум» представил защищённое приложение DMTChat для обмена сообщениями на базе мессенджера Telegram, отличающееся повышенной защитой конфиденциальности переписки. Приложение получило продвинутые функции защиты данных с применением современных криптографических технологий и российских стандартов информационной безопасности, говорится в пресс-релизе.

DMTChat поддерживает абонентское шифрование данных прямо на устройстве с использованием российских криптоалгоритмов (ГОСТ) и обеспечивает безопасность передачи данных, которые невозможно расшифровать при перехвате на серверах Telegram или в Сети. Сообщается, что ключи шифрования не передаются на сторонние серверы и не доступны третьим лицам. Функции дополнительной верификации сообщений исключает вероятность утечки данных и обеспечивают защиту от подмены сообщений. Также можно сразу удалять сообщения или их части без возможности восстановления в дальнейшем.

Приложение обладает привычным дизайном мессенджера Telegram и совместимо с мобильными версиями Android 6.0 и выше. Приложение может использоваться для общения с пользователями стандартного Telegram, но в этом случае дополнительные функции защиты доступны не будут. Вскоре приложение интегрируют в почтовый клиент DeepMail. Также планируется расширение круга совместимых ОС (iOS, Windows, Linux, macOS) и размещение приложения в App Store, Google Play и RuStore.

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