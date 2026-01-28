Франция пересадит госслужащих с Zoom и Teams на суверенный видеочат Visio

Франция объявила, что американские приложения для видеоконференций должны уйти, уступив место местному продукту — пока для государственных служащих. Новый план предполагает полное замещение соответствующих приложений из США — Zoom, Teams, Webex и Google Meet уступят место разработанной на государственном уровне французской альтернативе, сообщает The Register. Париж заявляет, что данные и инфраструктура будут находиться «дома», под французской юрисдикцией.

Платформа Visio разрабатывается местным Межведомственным цифровым управлением (DINUM). Она должна стать «приложением по умолчанием», а позже и единственным приложением для видеосвязи для французских государственных служащих. Объявление сделано Министерством экономики и финансов Франции в рамках более широкого плана страны по обретению цифрового суверенитета. Правительство утверждает, что использование иностранных ВКС-платформ для официальных переговоров заставляет полагаться на зарубежную инфраструктуру. Кроме того, распоряжение информацией будет зависеть от иностранных законов и возможного политического давления.

В правительстве Франции утверждают, что нельзя рисковать материалами научных исследований, конфиденциальными данными, стратегическими инновациями и размещать их на площадках «неевропейских» игроков. Цифровой суверенитет обязателен для государственных служб — это и возможности для французского бизнеса, и страховка от возможных будущих угроз.

По имеющимся данным, сервис Visio уже тестировался десятками тысяч чиновников и теперь использование продукта масштабируется в министерствах, агентствах и прочих госструктурах. К 2027 году использование Visio должно стать рутинной процедурой, после чего лицензии на прочие приложения для видеоконференций больше не будут обновляться. Переход уже начали значительные части госсектора, от налоговых ведомств до социальных служб.

Основной акцент делается на обеспечение безопасности переговоров. Париж подчёркивает, что Visio работает на подконтрольной Франции инфраструктуре в соответствии с законами Франции и Евросоюза о защите данных и конфиденциальности. Конечно, не последнюю роль играют и деньги. По оценкам властей, переход даже 100 тыс. пользователей с коммерческих платформ позволяет экономить €1 млн в год на лицензиях.

Французские чиновники также подчёркивают, что Visio будет довольно современным продуктом с транскрипцией диалогов, «живыми» субтитрами — но без пересылки аудиоматериалов в чужие облака, например, подчиняющиеся законам США. Не так давно Microsoft признала, что не сможет обеспечить полную конфиденциальность данных в европейских облаках и вынуждена будет поделиться ими, если того потребуют американские законы.

Пока трудно сказать, преуспеет ли Visio или пополнит длинный список IT-проектов, так и не сумевших заменить полюбившиеся людям инструменты. Так или иначе, пока Франция дала понять, что «поучаствовать» в официальных переговорах США больше не приглашают.

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER. | Можете написать лучше? Мы всегда рады новым авторам

Источник: