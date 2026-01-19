AWS запустила своё первое действительно суверенное облако European Sovereign Cloud в Евросоюзе

На фоне торговых и геополитических трений между Евросоюзом и США, Amazon Web Services (AWS) объявила о запуске суверенного облака European Sovereign Cloud в Европе. Новое, независимое облако полностью базируется в Евросоюзе и физически и логически отделено от прочих облачных регионов AWS. Как заявляют в компании, уникальный подход AWS European Sovereign Cloud обеспечивает полнофункциональные сервисы под строгим техническим контролем, с суверенными гарантиями и правовой защитой для удовлетворения запросов европейских правительств и бизнесов на защиту конфиденциальных данных.

Также AWS анонсировала планы расширения European Sovereign Cloud за пределы Германии (Бранденбурга), где находится его первый регион (eusc-de-east-1), в другие страны и регионы ЕС для поддержки изоляции данных от внешних игроков и доступа с низкой задержкой для местных клиентов. Дополнительно будут созданы новые суверенные зоны доступности WS Local Zones в Бельгии, Нидерландах и Португалии. Услугами нового региона могут воспользоваться все желающие, а не только резиденты ЕС.

Открытие AWS European Sovereign Cloud и новых зон доступности в трёх странах обеспечит организации дополнительными возможностями для размещения рабочих нагрузок в «местных» облаках с высочайшим уровнем операционной независимости. В то же время компания пообещает сохранить доступ ко всему спектру сервисов AWS. Клиенты, которым нужна более строгая изоляция данных, смогут использовать AWS Dedicated Local Zone, AWS AI Factorу или AWS Outposts, в том числе в собственных ЦОД.

AWS European Sovereign Cloud опирается на местные кадры, инфраструктуру и топ-менеджмент. Операционный контроль из-за пределов Евросоюза, как утверждается, не предусмотрен. Операционная автономность является ключевой функцией облака. Физически и логически AWS European Sovereign Cloud отделено от других регионов AWS, управляется только резидентами Евросоюза, не имеет критических зависимостей от находящейся за пределами ЕС инфраструктуры — даже если связь со всем остальным миром будет потеряна, облако продолжит работу. В исключительных случаях кадры из числа резидентов Евросоюза смогут получить доступ к копии исходного кода, необходимого для поддержки суверенных сервисов.

AWS обеспечивает клиентам полный контроль над тем, где именно будут храниться их данные. Кроме того, клиенты сохранят контроль над создаваемыми метаданными (роли, разрешения, конфигурации и др.), которые останутся в Евросоюзе, в том числе речь идёт о системах IAM, биллинге и метриках использования. Как и в других регионах AWS, European Sovereign Cloud защищено с помощью системы AWS Nitro, благодаря которой все вычисления на платформе EC2 имеют строгий барьер для доступа извне, включая доступ со стороны сотрудников AWS без прямой авторизации со стороны клиента. Доступны управление шифрования и ключами (AWS Key Management Service) и аппаратные модули безопасности AWS CloudHSM.

AWS создала специальную структуру управления в Европе, с новой «материнской» компанией и тремя дочерними подразделениями в Германии. Руководство осуществляется гражданами Евросоюза. Компания обязана соблюдать европейские законы и действовать в интересах AWS European Sovereign Cloud, а не сторонних игроков. Структура включает консультационный совет, который обеспечит поддержку в вопросах, связанных с обеспечением суверенитета — он состоит из двух топ-менеджеров Amazon и двух независимых участников, все — граждане и резиденты Евросоюза. Стефан Исраэль (Stéphane Israël) возглавит AWS European Sovereign Cloud, управляющим директором назначен Штефан Хохбауэр (Stefan Hoechbauer) — вице-президент AWS Global Sales Germany and Europe Central.

Изначально пользователи AWS European Sovereign Cloud получат доступ к более 90 сервисам в разных категориях, включая ИИ, вычисления, базы данных, сервисы безопасности, хранения и др. Партнёры AWS пообещали предоставлять свои решения и для нового облака: Accenture, adesso, Adobe, Arvato Systems, Atos, Capgemini, Dedalus, Deloitte, Genysys, Kyndryl, Mistral AI, msg group, NVIDIA, SAP, SoftwareOne и многие другие. В долгосрочной перспективе Amazon намерена инвестировать более €7,8 млрд в инфраструкту в Германии. Это должно добавить ВВП Германии приблизительно €17,2 млрд. Расширение облака в Бельгию, Нидерланды и Португалию потребует дополнительных инвестиций и поможет развитию местных экономик.

Как сообщает CNBC, в последнее время европейские политики и регуляторы всё больше обеспокоены доминированием американских техногигантов, в том числе в сфере критически важной IT-инфраструктуры. Несмотря на то, что Европа стимулирует развитие бизнеса региональными компаниями, по данным Synergy Research Group на долю AWS, Microsoft и Google приходится около 70 % облачного рынка в регионе. При этом не так давно Microsoft признала, что не способна обеспечить европейским данным настоящий суверенитет и будет вынуждена пойти навстречу американским властям, если те будут делать запросы в соответствии с законами США, хотя несколько ранее компания, как и Google, предложили собственные «суверенные» решения для европейского рынка.

