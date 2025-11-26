У Amazon насчитали более 900 ЦОД в полусотне стран, но компании всё равно этого мало

Инфраструктура ЦОД Amazon, вероятно, гораздо масштабнее, чем принято считать. Выяснилось, что более 50 стран стали прибежищем для свыше 900 дата-центров компании, включая совсем небольшие объекты для периферийных сервисов, сообщает Bloomberg со ссылкой на данные SourceMaterial.

Крупнейшие кампусы AWS находятся в США, в Вирджинии и Орегоне. Однако у компании есть множество как собственных ЦОД, так и арендованных на долгий срок объектов. Компания размещает стойки в сотнях колокейшн-ЦОД, при этом на них приходится лишь приблизительно 20 % всех вычислительных мощностей AWS. Где-то AWS размещает всего несколько стоек, а где-то, как во Франкфурте и Токио, арендует крупные ЦОД целиком. Согласно документам об энергопотреблении, крупнейшие арендуемые AWS ЦОД, вероятно, расположены во Франкфурте, Монреале, Мумбаи, Сеуле, Сингапуре и Токио или окрестностях этих мегаполисов.

Точное местоположение дата-центров не раскрывается, но документы дают некоторое представление о возможностях компании. Они же свидетельствуют о том, что AWS является одним из крупнейших в мире арендаторов колокейшн-площадей. По словам New Relic, помогающей бизнесам управлять технологической инфраструктурой, помимо крупных ЦОД у гиперскейлеров обычно есть и более мелкие облачные объекты, но провайдеры не любят раскрывать их локации.

Всего на начало 2024 года AWS пользовалась услугами более 440 колокейшн-ЦОД. Ещё более 220 дополнительных объектов относятся к периферийным, так что полноценными дата-центрами их назвать сложно. Они часто размещаются рядом с мегаполисами и на территории телеком-хабов. Как сообщают в AWS, хотя компания владеет и управляет большинством своих ЦОД, используются и возможности сторонних организаций, чтобы быстро реагировать на меняющиеся требования клиентов. При выходе на новые рынки или изменении спроса AWS опирается на сторонние компании, наращивая мощности для новых клиентов и ИИ-проектов. А, к примеру, в Китае, компания и вовсе обязана работать через местных партнёров.

В конце 2023 года Amazon заявила, что имеет втрое больше дата-центров, чем ближайший конкурент. Речь шла о Microsoft, которая в то время имела портфолио из 300 объектов. Baxtel говорит о присутствии Amazon в 449 ЦОД на 49 рынках. DC Byte оценивает парк AWS в 364 объекта в 33 странах. Впрочем, точно установить количество невозможно, поскольку соглашения об аренде обычно носят конфиденциальный характер. В целом, судя по документам, Amazon имеет соглашения, как минимум, со 180 организациями в рамках колокейшн-договоров. По имеющимся данным, компания владеет зданиями общей площадью более 2,4 млн м2 и ещё примерно столько же арендует.

Несмотря на огромный парк ЦОД, дела у компании не всегда идут гладко. Не всегда она успевает за спросом и не всегда может обеспечить необходимое качество услуг. Так, согласно Business Insider, нехватка ИИ-мощностей AWS и проблемы с производительностью заставили многих клиентов обратиться к соперникам. Тем не менее, в III квартале облако Amazon принесло $33 млрд и остаётся самым прибыльным в компании, т.ч. только в этом году объём капитальных затрат составит $125 млрд. Масштабы бизнеса стали очевидны в октябре, когда сбой AWS вывел из строя онлайн-сервисы по всему миру.

