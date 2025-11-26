У Amazon насчитали более 900 ЦОД в полусотне стран, но компании всё равно этого мало

 
aws hardware колокейшн облако цод

Инфраструктура ЦОД Amazon, вероятно, гораздо масштабнее, чем принято считать. Выяснилось, что более 50 стран стали прибежищем для свыше 900 дата-центров компании, включая совсем небольшие объекты для периферийных сервисов, сообщает Bloomberg со ссылкой на данные SourceMaterial.

Крупнейшие кампусы AWS находятся в США, в Вирджинии и Орегоне. Однако у компании есть множество как собственных ЦОД, так и арендованных на долгий срок объектов. Компания размещает стойки в сотнях колокейшн-ЦОД, при этом на них приходится лишь приблизительно 20 % всех вычислительных мощностей AWS. Где-то AWS размещает всего несколько стоек, а где-то, как во Франкфурте и Токио, арендует крупные ЦОД целиком. Согласно документам об энергопотреблении, крупнейшие арендуемые AWS ЦОД, вероятно, расположены во Франкфурте, Монреале, Мумбаи, Сеуле, Сингапуре и Токио или окрестностях этих мегаполисов.

Источник изображения: AWS

Источник изображения: AWS

Точное местоположение дата-центров не раскрывается, но документы дают некоторое представление о возможностях компании. Они же свидетельствуют о том, что AWS является одним из крупнейших в мире арендаторов колокейшн-площадей. По словам New Relic, помогающей бизнесам управлять технологической инфраструктурой, помимо крупных ЦОД у гиперскейлеров обычно есть и более мелкие облачные объекты, но провайдеры не любят раскрывать их локации.

Всего на начало 2024 года AWS пользовалась услугами более 440 колокейшн-ЦОД. Ещё более 220 дополнительных объектов относятся к периферийным, так что полноценными дата-центрами их назвать сложно. Они часто размещаются рядом с мегаполисами и на территории телеком-хабов. Как сообщают в AWS, хотя компания владеет и управляет большинством своих ЦОД, используются и возможности сторонних организаций, чтобы быстро реагировать на меняющиеся требования клиентов. При выходе на новые рынки или изменении спроса AWS опирается на сторонние компании, наращивая мощности для новых клиентов и ИИ-проектов. А, к примеру, в Китае, компания и вовсе обязана работать через местных партнёров.

Источник изображения: AWS

Источник изображения: AWS

В конце 2023 года Amazon заявила, что имеет втрое больше дата-центров, чем ближайший конкурент. Речь шла о Microsoft, которая в то время имела портфолио из 300 объектов. Baxtel говорит о присутствии Amazon в 449 ЦОД на 49 рынках. DC Byte оценивает парк AWS в 364 объекта в 33 странах. Впрочем, точно установить количество невозможно, поскольку соглашения об аренде обычно носят конфиденциальный характер. В целом, судя по документам, Amazon имеет соглашения, как минимум, со 180 организациями в рамках колокейшн-договоров. По имеющимся данным, компания владеет зданиями общей площадью более 2,4 млн м2 и ещё примерно столько же арендует.

Несмотря на огромный парк ЦОД, дела у компании не всегда идут гладко. Не всегда она успевает за спросом и не всегда может обеспечить необходимое качество услуг. Так, согласно Business Insider, нехватка ИИ-мощностей AWS и проблемы с производительностью заставили многих клиентов обратиться к соперникам. Тем не менее, в III квартале облако Amazon принесло $33 млрд и остаётся самым прибыльным в компании, т.ч. только в этом году объём капитальных затрат составит $125 млрд. Масштабы бизнеса стали очевидны в октябре, когда сбой AWS вывел из строя онлайн-сервисы по всему миру.

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER. | Можете написать лучше? Мы всегда рады новым авторам.

Материалы по теме:

Источник:

Постоянный URL: https://servernews.ru/1132925
« Назад к ленте

Комментарии
Система Orphus