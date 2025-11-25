AWS потратит $50 млрд на расширение облачных мощностей для правительства США: +1,3 ГВт на ИИ и HPC

Amazon объявила о планах инвестировать до $50 млрд в расширение инфраструктуры ИИ и HPC для правительства США. Компания начнёт реализацию проектов в 2026 году и планирует добавить почти 1,3 ГВт вычислительной мощности в регионах AWS Top Secret, AWS Secret и AWS GovCloud (US) на всех уровнях секретности путём строительства новых ЦОД.

Федеральные агентства получат расширенный доступ к комплексным ИИ-сервисам AWS, включая SageMaker, Bedrock, Nova и Anthropic Claude. Также в их распоряжение будут предоставлены ведущие модели класса open-weight foundation, ИИ-ускорители Trainium и ИИ-инфраструктура NVIDIA, что позволит им разрабатывать индивидуальные решения в области ИИ, оптимизировать большие наборы данных и повышать производительность труда, сообщила Amazon. Ранее AWS, Google, Oracle, Microsoft, xAI и др. IT-гиганты предоставили госслужбам США существенные скидки на облачные услуги в рамках программы OneGov.

Это позволит государственным агентствам ускорить обработку информации и принятие решений. Интеграция ИИ с моделированием и имитацией позволит им решать за считанные часы самые сложные задачи, на которые раньше уходили недели или месяцы, а также «автоматически обнаруживать угрозы и разрабатывать планы реагирования», обрабатывая спутниковые снимки, данные датчиков и исторические закономерности в «беспрецедентном масштабе».

«Наши инвестиции в специализированную правительственную инфраструктуру ИИ и облачные технологии коренным образом изменят подход федеральных агентств к использованию суперкомпьютинга, — заявил генеральный директор AWS Мэтт Гарман. — Мы предоставляем агентствам расширенный доступ к передовым возможностям ИИ, которые позволят им ускорить выполнение критически важных задач — от кибербезопасности до разработки лекарств. Эти инвестиции устраняют технологические барьеры, сдерживавшие развитие правительства, и укрепляют лидирующие позиции Америки в эпоху ИИ».

Компания отметила, что этот шаг подчёркивает позицию AWS как лидера в области государственных облачных вычислений, поддерживающего более 11 тыс. государственных учреждений. AWS уже давно предоставляет правительству США выделенные облачные регионы. В 2011 году она запустила AWS GovCloud (US-West), AWS Top Secret-East — изолированное облако для секретных рабочих нагрузок — в 2014 году, AWS Secret Region — в 2017 году, с 2018 года добавила второй регион GovCloud (US-East), AWS Top Secret-West, а в октябре 2025 года — AWS Secret-West. Компания не раскрывает точное местоположение ЦОД и регионов.

Как пишет Data Center Dynamics, другие страны также доверяют AWS свою самую секретную информацию. В Великобритании в 2021 году сообщили, что три британских разведывательных агентства использовали AWS для хранения совершенно секретных данных. В 2024 году AWS получила контракт стоимостью $1,3 млрд правительства Австралии на строительство ЦОД для совершенно секретной информации — спецслужбы получат возможность работы без использования открытого интернета.

