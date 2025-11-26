AWS вложит $26 млрд в ИИ-инфраструктуру в Индиане, покрыв расходы на новые ЛЭП и электростанции для своих ЦОД

Компания Amazon (AWS) намерена вложить $15 млрд в ИИ-инфраструктуру в Индиане в дополнение к $11 млрд, выделенным на ЦОД в округе Сен-Жозеф (St. Joseph County). Компания намерена нарастить мощности ЦОД в регионе на 2,4 ГВт, открыв в штате новые кампусы. Подробности не разглашаются, но известно, что в 2023 году компания хотела построить новый кампус в Портидже (Portage, округ Портер), и даже получила небольшие налоговые льготы.

Строительство кампуса стоимостью $11 млрд в Нью-Карлайле (New Carlisle, округ Сен-Жозеф) началось в октябре. Кампус, вероятно, будет состоять из 22 зданий, причём минимум треть достанется ИИ-суперкластеру Project Rainier. В Amazon подчёркивают, что все новые объекты в штате изначально проектировались с учётом возможного масштабирования и оптимизированы для ИИ, ML и облачных приложений нового поколения с поддержкой отраслевых стандартов устойчивого развития.

В данном случае интересно и то, что AWS договорилась с местной коммунальной компанией NIPSCO о защите жителей и малого бизнеса от повышения тарифов на электричество. Они, как утверждается, смогут сэкономить около $1 млрд за 15 лет. AWS будет платить за использование ЛЭП и покрывать расходы на любые новые электростанции, новые линии и оборудование, необходимые для питания очередных ЦОД компании. Общий объём введённых мощностей может достигнуть 3 ГВт, из которых 2,4 ГВт достанутся дата-центрам Amazon.

С 2010 года Amazon инвестировала в Индиану более $31,3 млрд, увеличив местный ВВП на более чем $29,9 млрд и поддержав создание 24,5 тыс. рабочих мест разного характера, а также 27,5 тыс. «косвенных» рабочих мест на разных объектах. Собственные ЦОД в штате строят Meta✴, Microsoft и Google.

