Крупнейший в истории AWS ИИ-суперкомпьютер Project Rainier охватит несколько ЦОД, но будет экологичным

В настоящее время Amazon Web Services (AWS) занимается строительством ИИ-суперкомпьютера Project Rainier. Проект, охватывающий несколько ЦОД в США, по своим масштабам не похож ни на что, что когда-либо пыталась реализовать AWS. Этот огромный уникальный суперкомпьютер разработан для создания и работы ИИ-моделей следующего поколения.

Партнёром AWS в реализации проекта выступает ИИ-стартап Anthropic, который будет использовать новый ИИ-кластер для создания и развёртывания будущих версий LLM Claude. У компаний довольно тесные отношения, а появление Project Rainier снизит зависимость Anthropic и AWS от дефицитных ускорителей NVIDIA, которых не хватает и для собственных нужд Amazon.

«Rainier обеспечит в пять раз больше вычислительной мощности по сравнению с крупнейшим в настоящее время кластером Anthropic», — сообщил Гади Хатт (Gadi Hutt), директор по разработке и проектированию продуктов Annapurna Labs, подразделения AWS по разработке чипов. Чем больше вычислений вложить в обучение Claude, тем умнее и точнее будет модель. «Мы создаём вычислительную мощность в масштабах, которых никогда не было раньше, и мы делаем это с беспрецедентной скоростью и гибкостью», — подчеркнул Хатт.

Сообщается, что Project Rainier спроектирован как огромный кластер EC2 UltraCluster, состоящий из серверов UltraServers с Trainium2. Trainium2 — ИИ-ускоритель собственной разработки Amazon, предназначенный для обучения ИИ-моделей. UltraServer — новый тип вычислительной системы, которая объединяет четыре физических сервера, каждый из которых содержит 16 ускорителей Trainium2, взаимодействие между которыми осуществляется с помощью интерконнекта NeuronLinks (кабели синего цвета на фото).

Связь между компонентами суперкомпьютера реализуется на двух критических уровнях: NeuronLinks обеспечивают высокоскоростные соединения внутри UltraServer, в то время как DPU Elastic Fabric Adapter (EFA) объединяет UltraServer внутри ЦОД и между ЦОД. Этот двухуровневый подход позволяет максимизировать скорость в местах, где в этом больше всего есть потребность, сохраняя гибкость масштабирования в рамках нескольких дата-центров.

Эксплуатация и обслуживание такого огромного вычислительного кластера отличается повышенной сложностью. И в данном случае надёжность системы имеет первостепенное значение. Именно здесь подход компании к разработке оборудования и ПО действительно выходит на первый план, говорит компания. Благодаря тому, что AWS сама занимается разработкой оборудования, она может контролировать каждый аспект технологического стека, от мельчайших компонентов чипа до ПО и архитектуры самого ЦОД. Это также позволяет ускорить внедрение технологий и снизить затраты при внедрении ИИ.

«Когда у вас есть полная картина, от чипа до ПО и самих серверов, вы можете проводить оптимизацию там, где это имеет наибольший смысл», — говорит директор по инжинирингу Annapurna Labs Рами Синно (Rami Sinno). «Иногда лучшим решением может быть перепроектирование того, как подаётся питание серверов, или переписывание ПО, которое всё координирует. Это может происходить и одновременно. Поскольку у нас есть обзор всего на каждом уровне, мы можем быстро устранять неполадки и внедрять инновации гораздо быстрее», — добавил он.

Вместе с тем, по словам Amazon, внедрение мощной ИИ-инфраструктуры будет достаточно экологичным. Вся электроэнергия, потребляемая Amazon, включая её ЦОД, в 2023 году была полностью компенсирована закупками из возобновляемых источников энергии. В течение последних пяти лет Amazon была крупнейшим корпоративным покупателем возобновляемой энергии в мире. Компания инвестирует миллиарды долларов в ядерную энергию и использование аккумуляторов, а также в финансирование масштабных проектов возобновляемой энергии по всему миру. Amazon по-прежнему намерена добиться нулевого уровня выбросов углерода к 2040 году. И Project Rainier ей в этом поможет.

В прошлом году AWS объявила, что будет развёртывать новые компоненты, которые объединяют достижения в области питания и охлаждения, не только в строящихся, но и в существующих ЦОД. Их использование, как ожидается, позволит снизить потребление энергии механизмами до 46 % и сократить выбросы парниковых газов при производстве бетона на 35 %. Новые объекты для Project Rainier будут включать в себя различные усовершенствования для повышения энергоэффективности и экологичности с акцентом на сокращение потребления водных ресурсов и использованию забортного воздуха для охлаждения.

Например, в ЦОД в округе Сент-Джозеф (St. Joseph), штат Индиана, с октября по март ЦОД вообще не будут использовать воду для охлаждения, а с апреля по сентябрь питьевая вода будет нужна только в течение нескольких часов в день. Amazon не уточняет, о каком именно кампусе идёт речь, но уже известно, что компания строит в Индиане дата-центр, который будет потреблять энергии как половина населения штата.

Благодаря инженерным инновациям AWS является лидером отрасли по эффективности использования воды, заявляет компания. На основании результатов недавнего исследования Национальной лаборатории Лоуренса в Беркли, посвящённого эффективности использования воды в ЦОД, отраслевой стандартный показатель составляет 0,375 л/кВт·ч, тогда как у AWS он равен всего 0,15 л/кВт·ч. Компания улучшила этот параметр на 40 % по сравнению с 2021 годом.

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER. | Можете написать лучше? Мы всегда рады новым авторам

Источник: