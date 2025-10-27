Amazon проморгала рынок и теперь её клиенты бегут за ИИ в облака конкурентов

Amazon, стоящая у истоков облачного бизнеса, уже не первый год отстаёт от конкурентов по темпам его роста. И на ИИ-рынке, по общему мнению, она оказалась в роли догоняющей на фоне стремительного роста конкурентов, пишет агентство Bloomberg. На прошлой неделе стало известно, что Google Cloud предоставит Anthropic до 1 млн своих ИИ-чипов TPU, что свидетельствует об углублении партнёрства Google с быстрорастущим ИИ-стартапом и наносит удар по Amazon, инвестировавшей в Anthropic миллиарды долларов.

AWS по-прежнему лидирует на облачном рынке, но Microsoft наращивает объём корпоративных продаж быстрее, чем Amazon. В прошлом году, по оценке Gartner, облачное AWS заняла 38 % корпоративных расходов на услуги облачной инфраструктуры, тогда как ещё в 2018 году, по данным компании, у «дочки» Amazon было почти 50 % этого рынка.

Чтобы выяснить причины сложившейся ситуации, агентство Bloomberg провело опрос аналитиков в области облачных вычислений и финансов, а также у компаний, которые используют или перепродают облачные решения Amazon, и среди 23 нынешних и бывших сотрудника AWS, работающих в сфере разработки, управления продуктами, маркетинга, продаж и поддержки. Одной из главных причин, тормозящих работу AWS, а также влияющих на гибкость, они назвали внутреннюю бюрократию. Респонденты отметили слабый старт компании в области ИИ, а также то, что на стала менее привлекательной для стартапов.

Вместе с тем AWS верна своей давней стратегии на фоне быстро меняющегося рынка. Участники опроса признают, что AWS сохраняет значительные преимущества и лояльность клиентов, но опасаются, что компания теряет свои позиции в погоне за конкурентами, которых когда-то опережала. На следующей неделе Amazon объявит квартальные финансовые результаты, которые, как ожидается, покажут рост облачного бизнеса на 18 % до $32 млрд, что уступает показателю роста годом ранее (19 %).

Сказался и серьёзный рост конкуренции на облачном рынке в последние пару лет. Oracle, которую когда-то считали аутсайдером в облачной индустрии, теперь заключает многомиллиардные контракты в области ИИ, хотя и не все верят в её успех. Также наращивают мощности Google и неооблака. Дэйв Маккарти (Dave McCarthy), консультант IDC, отметил, что выбор облачных предложений, ранее ограничивавшийся сервисами Amazon и Microsoft, стал гораздо больше, и это не сулит ничего хорошего Amazon. «Это создаёт новое конкурентное давление, которого раньше не было», — подчеркнул он.

Стремясь вернуть себе инициативу, AWS реорганизовала команды по инжинирингу и продажам, провела кадровые перестановки в руководстве, а также отказалась от некоторых собственных правил разработки ради ускорения вывода продуктов на рынок и попыталась сократить бюрократию, возникшую после масштабного набора сотрудников во время пандемии. Кроме того, в этом месяце AWS выпустила Quick Suite, призванный заменить её предыдущий основной ИИ-инструмент для корпоративных клиентов, и в декабре ожидается запуск ряда новых и обновлённых ИИ-сервисов.

Представитель Amazon Селена Шен (Selena Shen) сообщила в электронном письме Bloomberg, что AWS по-прежнему лидирует на рынке облачных технологиях с большим отрывом, а её ИИ-сервисы, такие как Amazon Bedrock, SageMaker и Kiro, пользуются спросом у клиентов, в том числе из-за выгодного соотношении цены и производительности фирменных ИИ-ускорителей Trainium2.

Amazon заключила за последнее время крупные сделки с широким кругом клиентов, включая Delta Air Lines, Volkswagen, Управление общих служб США (GSA) и State Farm, отметила Шен. «Если вы посмотрите на любой список самых инновационных или быстрорастущих стартапов мира, вы обнаружите, что подавляющее большинство из них в значительной степени разворачивают рабочие нагрузки в AWS», — добавила она, ссылаясь, среди прочего, на списки Forbes и CNBC. Тем не менее, по общему мнению, оставаясь лидером в области облачной инфраструктуры, AWS отстаёт от своих конкурентов в плане привлечения бизнеса, создающего или использующего ИИ-модели.

В частности, AWS не поверила в то, что Anthropic сможет монетизировать свои разработки, поэтому стартап в поисках необходимых вычислительных мощностей обратился к Google Cloud. Когда стартап привлёк инвестиции в начале 2023 года, среди инвесторов была и Google. Лишь в сентябре Amazon спохватилась и инвестировала в Anthropic первый из двух запланированных траншей в размере $4 млрд, обязав Anthropic использовать AWS и собственные чипы Amazon, а также предлагать клиентам Amazon модели Claude. Объём инвестиций шокировал ветеранов Amazon, знавших, что компания крайне не любит платить за что-либо по рыночным ценам. Некоторые посчитали это отчаянием, пишет Bloomberg.

Amazon долгое время гордилась тем, что работает в режиме стартапа, предоставляя свободу независимым командам. Но этот принцип оказался неэффективным при разработке ИИ-моделей, поскольку научные и инженерные подразделения AWS, розничный отдел Amazon и группы Alexa и устройств занимались схожей, иногда дублирующей работой по обучению собственных ИИ-моделей. На конференции AWS re:Invent в ноябре 2023 года компания сделала упор на ИИ, а чуть позже развернула собственного ИИ-ассистента Amazon Q, который, по словам аналитиков, не принёс ничего революционного рынку, уже переполненному чат-ботами.

Amazon провела реорганизацию и централизовала большинство работ по разработке передовых моделей, однако развитие AWS замедлилось. В том числе из-за усложнения иерархии после всплеска найма в результате пандемии. В условиях растущей бюрократии принятие решений происходило не так быстро, как раньше. Кроме того, поскольку ПО AWS стало критически важным для крупных корпоративных и государственных клиентов, в компании установили процедуры, призванные снизить риск того, что невнимательный или недовольный сотрудник может сломать что-то важное — это тоже замедляет работу. В некоторых случах часть сотрудников даже заставили получать разрешения на отправку писем высшему руководству.

Шен сообщила, что с 2024 года AWS наняла множество новых руководителей и продвигает по службе тех, кто «демонстрирует производительность и готовность к следующему уровню», и что культура AWS остаётся сильной. Сменивший Адама Селипски (Adam Selipsky) на посту гендиректора AWS Мэтт Гарман (Matt Garman), пользующийся большим доверием разработчиков, частично вернул культуру прошлого. От руководителей продуктов требуется открытое признание ошибок и извлечённых уроков, идеи сотрудников принимаются в виде коротких питчей, а сами разработчики ПО работают посменно, обрабатывая запросы поддержки и инциденты по своим продуктам, чтобы понять потребности клиентов. Кроме того, Гарман завершил или прекратила разработку около трёх десятков устаревших и непопулярных продуктов, перенаправив силы на разработку ИИ-инструментов.

Тем не менее, сотрудники выражают обеспокоенность тем, что Amazon теряет привлекательность для стартапов. AWS, как известно, помогла зарождению Netflix, но в последние годы порой отдавала приоритет корпорациям с большими расходами, не желая тратить силы на стартапы, которые могут и не стать долгосрочными богатыми клиентами. По словам аналитиков и стартап-консультантов, Google, используя свою известность, инженеров и навыки в передовых ИИ-инструментах, смогла привлечь многих ведущих стартапов в этой сфере. «Если вы сегодня не привлекаете местные стартапы в сфере ИИ, которые в ближайшие пару лет вырастут в пять-десять раз, это может стать реальной проблемой для бизнеса», — сказал Джош Бек (Josh Beck), аналитик Raymond James. Шен же назвала AWS «лучшим выбором для стартапов», приведя в пример Perplexity и Cursor.

Но, к примеру, Пит Шваб (Pete Schwab), основатель стартапа Stronghold Labs в области ИИ-анализа видео, выбрал для своего детища площадку Google из-за её ориентации на небольших разработчиков и качества внутренних ИИ-моделей, хотя сам до этого 10 лет проработал в Amazon. AWS «раньше гораздо лучше привлекала таких людей, как мы», — сказал Шваб. Существующие клиенты AWS сейчас также обращаются к услугам её конкурентов, особенно в ИИ-сфере. Например, Grammarly, пользуется AWS, но для ИИ-решений использует модели OpenAI, в том числе в Microsoft Azure, а также Meta✴ Llama, поскольку AWS Bedrock не отвечает ценовым и другим потребностям компании, заявил технический директор стартапа.

В начале этого месяца компания представила Quick Suite — чат-бот и набор ИИ-агентов, предназначенных для анализа данных, создания отчётов или резюмирования веб-контента, которые ориентированы на офисных сотрудников. В этой области компания не добилась особого успеха. Руководители в частном порядке признают, что, в отличие от Google и Microsoft, которые могут демонстрировать свои ИИ-инструменты миллиардам клиентов поисковой системы или пользователей ПК, естественный охват AWS ограничен гораздо более узким сообществом разработчиков.

Для этой аудитории AWS продолжает расширять возможности Bedrock. Bedrock считается самым успешным ИИ-продуктом компании, число пользователей которого исчисляется десятками тысяч. По словам клиентов и партнёров, отделы продаж сделали увеличение их количества приоритетом. Однако Amazon может преуспеть в эпоху ИИ, просто выступая в качестве поставщика инфраструктуры для других компаний и управляя ею экономически эффективно. По мнению аналитиков, большая часть корпоративных проектов в области ИИ носит экспериментальный характер. Если проект получит более широкую поддержку, экономия средств и надёжная инфраструктура (если не учитывать недавний сбой) — два основных преимущества AWS — станут ещё важнее, утверждают руководители компании.

