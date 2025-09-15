Считавшаяся неудачной сделка по покупке Sun в итоге сделала Oracle облачным гигантом

Когда в апреле 2009 года Oracle, считавшаяся на тот момент третьей в мире по величине софтверной компанией, объявила о покупке Sun Microsystems, все расценили сделку как неудачную. Покупка обошлась в $7,4 млрд ($5,6 млрд с учётом собственных средств и долгов Sun), а решение главы Oracle Ларри Эллисона (Larry Ellison) вызвало лишь один вопрос: зачем компании, занимающейся СУБД и корпоративным ПО, покупать пришедшего в упадок производителя серверов и ПО, принимая на себя бремя расходов по ведению аппаратного бизнеса? На то, чтобы ответ на него стал очевидным, ушло почти 15 лет, приводит SiliconANGLE слова аналитика Тони Баера (Tony Baer).

Многие считали, что покупка Sun подорвёт финансовое положение Oracle. Основополагающий бизнес Sun по выпуску SPARC-серверов с ОС Solaris был ослаблен из-за Linux и x86 — мало кто хотел платить за наследника UNIX и дорогое «железо», так что на момент сделки Sun ежемесячно теряла $100 млн. В действительности же всё оказалось не так уж плохо. В следующем после закрытия сделки финансовом году общая выручка Oracle (по GAAP) выросла на 33 %, в основном за счёт ПО, в то время как выручка от аппаратного бизнеса снизилась всего лишь на 6 %.

Вместе с тем количество развёрнутых ПАК Oracle Exadata (Oracle Database Machine) по всему миру превысило 1 тыс. Предположительно, выручка от Exadata была учтена в разделе ПО. Если ранее Exadata использовала оборудование HP, то после приобретения Sun компания больше не зависела от сторонних производителей и вскоре её слоганом для Exadata стало «инженерные системы».

Распространённое мнение сводилось к тому, что, купив Sun, Oracle выходит на серверный рынок. На самом деле, приобретение Sun привнесло в Oracle системный подход, который стал ключом не только к её растущему бизнесу по выпуску ПАК Exadata, но и к будущему облачному бизнесу, о котором компания даже не помышляла в 2009 году, отметил SiliconANGLE. Мало кто мог предсказать, что Oracle со временем станет крупным облачным провайдером. Даже сам Эллисон поначалу воспринимал эту идею скептически, назвав в 2008 году облачный бизнес «бессмыслицей».

Тем не менее, в 2016 году компания запустила Oracle Cloud Infrastructure (OCI) и… всего через два года решила полностью поменять облачную архитектуру, поняв, что текущая ничем не отличается от AWS, Microsoft Azure или Google Cloud. В частности, для повышения безопасности была обеспечена полная изоляция кода и данных клиентов, а для повышения производительности и масштабируемости была упрощена топология и внедрена поддержка RDMA. Кроме того, Oracle не только опиралась на опыт Sun, но и агрессивно переманивала специалистов AWS и Azure. И хотя сейчас практически каждый гиперскейлер использует ускорители NVIDIA, только OCI может объединить их в суперкластеры из 131 тыс. чипов, а с недавних пор и ускорители AMD.

Облачный сервис Oracle Exadata также выиграл: учитывая спрос клиентов и тот факт, что ни один гиперскейлер не может повторить оптимизацию RDMA-интерконнекта, которую сделала Oracle, инфраструктура Exadata теперь размещена как нативный сервис у всех трёх гиперскейлеров в их же ЦОД. За последний год выручка от баз данных MultiCloud выросла более чем в 15 раз.

10 сентября акции Oracle показали рекордный за 26 лет рост, и не столько из-за увеличения выручки, которая оказалась ниже ожиданий Уолл-стрит, сколько благодаря развитию её облачной инфраструктуры. Объём оставшихся обязательств по контрактам (RPO) компании вырос год к году на 359 % до $455 млрд. В тот же день было объявлено о сделке с Open AI на сумму в $300 млрд, вместе с которой Oracle участвует в проекте Stargate. И хотя RPO Oracle намного выше показателей её конкурентов среди гиперскейлеров, она значительно уступает им по размерам дохода, поскольку компании приходится направлять значительно большую часть средств на капитальные вложения.

Существуют опасения, что ажиотаж вокруг ИИ может повторить ситуацию с пузырём доткомов. Oracle хеджирует свои риски, не покупая здания или недвижимость для облачных регионов OCI. Оборудование и инфраструктура закупаются только по факту поступления заказов, но большая ставка на одного клиента — Open AI — ставит под сомнение устойчивость её позиций, пишет SiliconANGLE. Кроме того, есть вероятность, что и заказы остальных клиентов будут реализованы в полном объёме.

Тем не менее, 15 лет назад вряд ли кто бы подумал, что приобретение Sun Microsystems преобразит Oracle. Хотя в то время серверный бизнес Sun переживал упадок, у неё был системный опыт, который изменил ход событий. И в долгосрочной перспективе именно опыт Sun запустил перемены в основном бизнесе Oracle, превратив поставщика корпоративного ПО в успешного провайдера облачной инфраструктуры.

