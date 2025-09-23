Oracle назначила сразу двух гендиректоров

В понедельник Oracle объявила о назначении Клэя Магоуйрка (Clay Magouyrk) и Майка Сицилии (Mike Sicilia) новыми гендиректорами, поскольку Сафра Кац (Safra Catz) покидает эту должность после более чем десяти лет руководства, чтобы занять пост исполнительного вице-председателя совета директоров. «Сейчас, когда компания находится на пике своей формы, самое время передать пост генерального директора следующему поколению способных руководителей», — заявила Кац CNBC.

По данным источников The Wall Street Journal, 63-летняя Кац не рассчитывала, что останется генеральным директором надолго, так что всё к этому шло. Высшее руководство Oracle начало обсуждать кадровые перестановки несколько месяцев назад, а Кац заявила о своей готовности к ним после успешного квартала Oracle, сообщил источник WSJ. Что примечательно, Oracle называет её преемников генеральными директорами, а не соруководителями. Внутри компании Магоуйрк и Сицилия считаются более сильными специалистами, чем Кац, известная своей финансовой прозорливостью. По словам источника WSJ, их повседневная работа существенно не изменится. Магоуйрк будет курировать облачный бизнес компании, а Сицилия займётся продажей продуктов Oracle.

Председатель совета директоров и технический директор Oracle Ларри Эллисон (Larry Ellison) заявил, что оба генеральных директора были выбраны благодаря их лидерским качествам и опыту в области ИИ, пишет CRN. «Многолетний опыт Клэя в руководстве крупным и быстрорастущим подразделением OCI продемонстрировал его готовность к роли генерального директора», — отметил он. Эллисон также сообщил, что Сицилия последние несколько лет занимался модернизацией бизнеса Oracle по разработке отраслевых приложений, включая Oracle Health, с использованием новейших ИИ-технологий. «Несколько лет назад Клэй и Майк начали внедрение ИИ в инфраструктуру и приложения Oracle — и это даёт плоды. Они оба — проверенные лидеры, — сказал Эллисон. — У Oracle блестящее будущее».

Клэй Магоуйрк (39 лет) перешёл в компанию в 2014 году из AWS. В качестве одного из основателей команды разработчиков облачных решений Oracle, он руководил разработкой и внедрением в OCI высокопроизводительной облачной платформы второго поколения, которая обеспечивает работу как публичных облачных ЦОД, так и гигаваттных ИИ ЦОД. Как сообщает Oracle, под руководством Магоуйрка OCI добилась роста и стала ведущей платформой для обучения и инференса ИИ.

Майк Сицилия (54 года) присоединился к Oracle после приобретения Primavera Systems в 2008 году. Он являлся президентом Oracle Industries, курируя разработку ПО для таких секторов как здравоохранение, банковское дело и розничная торговля, а также продвигая использование генерации приложений на основе намерений и встроенных ИИ-агентов для замены традиционного программирования при разработке приложений Oracle.

Эксперты отмечают, что наличие двух человек у руля компании может привести к конфликтам из-за возможного несовпадения характеров. Но положение Oracle уникально, поскольку Ларри Эллисон в значительной степени рассматривается как главный руководитель, принимающий многие стратегические решения и делегирующий полномочия. «Сафра руководила Oracle, когда мы стали гигантом в сфере облачных технологий, что наглядно продемонстрировали наши недавние результаты, — сказал Эллисон. — Мы с Сафрой на посту заместителя председателя сможем продолжить наше 26-летнее партнёрство, помогая Oracle определять направление развития, рост и успех».

Oracle также объявила в понедельник, что Марк Хура (Mark Hura), нынешний исполнительный вице-президент по продажам Oracle в Северной Америке, назначен президентом по глобальным операциям. А Даг Керинг (Doug Kehring), нынешний исполнительный вице-президент по операциям, получил повышение в виде назначения на должность главного финансового директора.

Ресурс The Register сообщил, что эти решения были приняты спустя несколько недель после того, как в документах WARN была раскрыта информация об очередном раунде сокращений в Oracle, включающем увольнение более 350 сотрудников в Калифорнии и Вашингтоне. По данным источников, сокращение персонала по всему миру может исчисляться тысячами человек и, по некоторым оценкам, составляет до 12 тыс. специалистов. Компания предпочитает не афишировать масштабы увольнения, но они вызвали беспокойство внутри Oracle, особенно в командах разработчиков, отметил The Register. В частности, в подразделении MySQL было уволено около 70 человек, включая опытных специалистов.

