Бывший глава Казначейства Его Величества (Великобритания) Джордж Осборн (George Osborne) возглавит подразделение OpenAI, отвечающее за развёртывание дата-центров Stargate по всему миру, сообщает Datacenter Dynamics. Также за пределами США он будет помогать местным правительствам в освоении инструментов OpenAI.

В мае OpenAI запустила программу расширения Stargate за пределами США. В ОАЭ она объединилась с Oracle, Cisco, NVIDIA и SoftBank для создания инфраструктуры мощностью до 5 ГВт в рамках проекта, возглавленного местной G42, имеющей теснейшие связи с государством. В Европе Nscale и Aker реализуют проект Stargate Norway со 100 тыс. ИИ-ускорителей. Nscale ответственна и за проект Stargate с 8 тыс. ускорителями в Великобритании. В Южной Корее OpenAI договорилась с SK Telecom о строительстве ИИ ЦОД на юго-западе страны, а руководители OpenAI замечены в поездках по Азии для поиска потенциальных площадок в Индии, Японии и др. странах. Также подписан меморандум с NextDC об открытии объекта Stargate в Австралии. Объект на 500 МВт планируют построить и в Аргентине. Также рассматривается реализация проекта в Канаде.

Источник изображения: Invest Europe/unsplash.com

Дополнительно OpenAI участвует в ряде сделок с другими технологическими компаниями. Так, в сентябре NVIDIA объявила о том, что направит OpenAI до $100 млрд, а последняя согласилась приобрести системы NVIDIA мощностью не менее 10 ГВт для своих ЦОД. В октябре AMD сообщила, что подписала обязательство поставить OpenAI ускорители на 6 ГВт в обмен на 160 млн обыкновенных акций компании. Наконец, Amazon ведет переговоры с OpenAI об инвестициях более $10 млрд, предоставлении ускорителей Trainium и сдаче в аренду дополнительных вычислительных мощностей.

Джордж Осборн родом из богатой и знатной семьи. Он был назначен канцлером казначейства в 2010 году. Время его работы на должности отмечено жёсткой экономией средств на британских социальных службах, также были снижены налоги для лиц с высокими доходами. По оценкам некоторых экспертов, такая политики оказалась совершенно неэффективной и даже ухудшила экономическое положение страны. По некоторым данным, к 2019 году объём экономики Великобритании сократился на £100 млрд, а Институт исследований государственной политики (Institute for Public Policy Research, IPPR) заявил, что с 2012 года принятые меры и вовсе стали причиной 130 тыс. предотвратимых смертей.

Источник изображения: Invest Europe/unspalsh.com

После голосования по Brexit и отставки премьер-министра в 2016 году Осборн был уволен. В 2017 году он устроился на высокооплачиваемую должность в BlackRock, а чуть позже стал работать и редактором газеты Evening Standard, оставаясь при этом парламентарием. Позже Осборн покинул местный парламент и работал ещё в нескольких должностях, в т.ч. в венчурной компании 9Yards, на посту председателя Британского музея, преподавателя в Стэнфордском университете и др., а также был партнёром в небольшом инвестиционном банке Robey Warshaw.

Осборн намерен покинуть пост в Robey Warshaw (ныне Evercore), но останется ли он на других должностях, не уточняется. Также он является советником криптовалютной биржи Coinbase, в совет директоров которой входит вице-президент OpenAI по глобальной политике Крис Лехейн (Chris Lehane). В октябре пост советника Microsoft «на неполный день» занял бывший премьер Великобритании Риши Сунак (Rishi Sunak), который также участвует в деятельности Anthropic. Политик по-прежнему является депутатом парламента от округа Ричмонд и Норталлертон (Richmond and Northallerton).

