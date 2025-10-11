OpenAI создаст в Аргентине кампус Stargate мощностью 500 МВт

OpenAI и энергетическая компания Sur Energy, по сообщению Reuters, подписали соглашение о сотрудничестве, которое предусматривает строительство в Аргентине масштабного кампуса дата-центров для задач ИИ. Проект будет реализован в рамках инициативы Stargate.

Напомним, что Stargate — это совместное предприятие OpenAI, SoftBank и Oracle по развитию ИИ-инфраструктуры в США: ожидается, что суммарные затраты на реализацию проекта достигнут $500 млрд. При этом также планируется строительство площадок Stargate в других странах в рамках инициативы OpenAI for Countries.

Комплекс ЦОД, созданием которого займутся OpenAI и Sur Energy, станет первым объектом Stargate в Латинской Америке. Речь идёт о строительстве кампуса мощностью до 500 МВт. Суммарные затраты на создание объекта могут составить до $25 млрд. Ожидается, что это будет одна из крупнейших инвестиций в технологическую и энергетическую инфраструктуру в истории Аргентины. Финансирование проекта будет осуществляться через совместное предприятие Sur Energy и неназванного международного разработчика облачных систем. При этом OpenAI выступит в качестве потребителя вычислительных мощностей дата-центра после его ввода в эксплуатацию.

«Мы с гордостью объявляем о планах запуска Stargate Argentina — нового инфраструктурного проекта в партнёрстве с одной из ведущих энергетических компаний страны, Sur Energy», — заявил генеральный директор OpenAI Сэм Альтман (Sam Altman).

Ранее OpenAI анонсировала проект Stargate Norway — первый в Европе дата-центр, создающийся в рамках программы OpenAI for Countries: объект мощностью 230 МВт расположится в Норвегии. Кроме того, OpenAI построит ИИ ЦОД Stargate в Южной Корее. В начале сентября стало известно о том, что компания Альтмана рассчитывает построить в Индии дата-центр мощностью не менее 1 ГВт. А крупнейший кампус Stargate будет создан в ОАЭ, если, конечно, опять не появятся проблемы с поставками ускорителей NVIDIA. Вместе с тем недавно в США заработали первые ИИ ЦОД флагманского кампуса OpenAI Stargate.

