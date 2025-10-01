В США заработали первые ИИ ЦОД флагманского кампуса OpenAI Stargate

В Техасе (США) заработал флагманский кампус ЦОД Stargate, построенный Crusoe Energy в интересах OpenAI, Oracle и их партнёров. Crusoe сообщает, что на площадке введены в эксплуатацию первые два объекта — они используются Oracle Cloud Infrastructure (OCI) для OpenAI. Площадь зданий превышает 90 тыс. м2, общая IT-мощность — более 200 МВт.

По словам представителя Crusoe, одной из задач сейчас является формирование ИИ-инфраструктуры в масштабах, необходимых для обеспечения потребностей величайших инноваторов в мире. Для этого Crusoe создаёт ИИ-фабрики будущего — вертикально интегрированную инфраструктуру — со скоростью, необходимой для обеспечения победы США в гонке ИИ. Опыт кампуса в Абилине (Abilene) — живой пример новой концепции развития крупных дата-центров. Строительство площадки началось в июне 2024 года, первые стойки NVIDIA GB200 поставлены годом позже и уже работают над обучением и инференсом.

По словам представителя OCI, ИИ уже стал двигателем новой эры инноваций, а Oracle создаёт инфраструктуру, благодаря которой новое будущее станет возможным. В компании отметили, что Crusoe доказала лидерство в разработке и строительстве ИИ ЦОД и стала надёжным партнёром Oracle, способным к быстрой и масштабной работе.

В марте Crusoe начала работы над второй фазой проекта на территории Lancium Clean Campus в том же городе. В рамках масштабирования планируется добавить шесть зданий, это увеличит общую площадь проекта до более 370 тыс. м2, общая мощность составит до 1,2 ГВт. Ожидается, что работы завершатся к середине 2026 года.

Crusoe, Oracle и OpenAI пока не подтвердили, что весь кампус поступит в распоряжение Stargate. Ожидается, что на компанию придётся большинство новых мощностей, если не все. На прошлой неделе OpenAI уже объявила, что создаст ещё пять дата-центров Stargate в США, в том числе в Техасе, Нью-Мексико и где-то на Среднем Западе.

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER. | Можете написать лучше? Мы всегда рады новым авторам

Источник: