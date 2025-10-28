NVIDIA и Oracle построят для США ИИ-суперкомпьютер Solstice: 100 тыс. ускорителей Blackwell и государственно-частное партнёрство

NVIDIA объявила о новом совместном проекте с Oracle по созданию крупнейшей суперкомпьютерной системы с поддержкой ИИ в интересах Министерства энергетики США (DoE) для разработок в сфере науки.

В рамках партнёрства NVIDIA и Oracle построят два суперкомпьютера — Solstice и Equinox, оснащённых 100 тыс. и 10 тыс. ускорителей NVIDIA Blackwell соответственно, которые будут объединены интерконнектом NVIDIA и обеспечат суммарную ИИ-производительность в 2,2 Зфлопс. Система Equinox будет введена в эксплуатацию в I половине 2026 года. Стоимость проекта не разглашается. Solstice будет построен с использованием новой модели государственно-частного партнёрства Министерства энергетики США, включающей инвестиции cо стороны промышленности.

Сообщается, что суперкомпьютеры будут размещены в Аргоннской национальной лаборатории (ANL) Министерства энергетики США. С их помощью исследователи будут разрабатывать и обучать новые передовые ИИ-модели, включая модели рассуждений, для реализации проектов открытой науки, используя библиотеку NVIDIA Megatron-Core, а также масштабировать их с помощью программного стека для инференса NVIDIA TensorRT. Эти модели станут основой рабочих процессов агентного ИИ для научных исследований.

Оба суперкомпьютера будут использоваться в рамках сотрудничества NVIDIA, ANL и DoE, повышая производительность исследований и разработок и ускоряя процесс научных открытий, которые будут осуществляться за счет государственных средств в течение десятилетия. Глава ANL, что новые суперкомпьютеры будут подключены к передовым экспериментальным установкам Министерства энергетики США, таким как усовершенствованный источник фотонов, что позволит решать самые насущные проблемы страны благодаря научным открытиям.

