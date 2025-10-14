Oracle анонсировала крупнейший в мире зеттафлопсный ИИ-кластер OCI Zettascale10: до 800 тыс. ускорителей NVIDIA в нескольких ЦОД

Oracle анонсировала облачный ИИ-кластер OCI Zettascale10 на базе сотен тысяч ускорителей NVIDIA, размещённых в нескольких ЦОД, который имеет пиковую ИИ-производительность 16 Зфлопс (точность вычислений не указана). OCI Zettascale10 — это инфраструктура, на которой базируется флагманский ИИ-суперкластер, созданный совместно с OpenAI в техасском Абилине (Abilene) в рамках проекта Stargate и основанный на сетевой архитектуре Oracle Acceleron RoCE нового поколения.

OCI Zettascale10 использует NVIDIA Spectrum-X Ethernet — первую, по словам NVIDIA, Ethernet-платформу, которая обеспечивает высокую масштабируемость, чрезвычайно низкую задержку между ускорителями в кластере, лидирующее в отрасли соотношение цены и производительности, улучшенное использование кластера и надежность, необходимую для крупномасштабных ИИ-задач.

Как отметила Oracle, OCI Zettascale10 является «мощным развитием» первого облачного ИИ-кластера Zettascale, который был представлен в сентябре 2024 года. Кластеры OCI Zettascale10 будут располагаться в больших кампусах ЦОД мощностью в гигаватты с высокоплотным размещением в радиусе двух километров, чтобы обеспечить наилучшую задержку между ускорителями для крупномасштабных задач ИИ-обучения. Именно такой подход выбран для кампуса Stargate в Техасе.

Oracle отметила, что помимо возможности создавать, обучать и развёртывать крупнейшие ИИ-модели, потребляя меньше энергии на единицу производительности и обеспечивая высокую надёжность, клиенты получат свободу работы в распределённом облаке Oracle со строгим контролем над данными и суверенитетом ИИ.

Изначально кластеры OCI Zettascale10 будут рассчитаны на развёртывание до 800 тыс. ускорителей NVIDIA, обеспечивая предсказуемую производительность и высокую экономическую эффективность, а также высокую пропускную способность между ними благодаря RoCEv2-интерконнекту Oracle Acceleron со сверхнизкой задержкой. Acceleron предлагает 400G/800G-подключение со сверхнизкой задержкой, двухуровневую топологию, множественное подключение одного NIC к нескольким коммутатором с физической и логической изоляцией сетевых потоков, поддержку LPO/LRO и гибкость конфигурации.

OCI уже принимает заказы на OCI Zettascale10, который поступит в продажу во II половине следующего календарного года. В августе NVIDIA анонсировала решение Spectrum-XGS Ethernet для объединения нескольких ЦОД в одну ИИ-суперфабрику, которым, по-видимому, воспользуется не только Oracle, но и Meta✴.

