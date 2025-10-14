«Нервная система» ИИ-фабрик: Meta✴ и Oracle развернут сетевые платформы NVIDIA Spectrum-X Ethernet в своих ЦОД

NVIDIA объявила, что Meta✴ и Oracle развернут в своих ИИ ЦОД Ethernet-платформы NVIDIA Spectrum-X. В NVIDIA подчёркивают, что модели на триллионы параметров трансформируют дата-центры в ИИ-фабрики гигаваттного уровня, а лидеры индустрии стандартизируют использование решений Spectrum-X Ethernet в качестве одного из драйверов промышленной революции. По словам компании, речь идёт не просто о быстром Ethernet, а о «нервной системе» ИИ-фабрик, позволяющей гиперскейлерам объединять миллионы ИИ-ускорителей в гигантские кластеры для обучения крупнейших за всю историю моделей.

Oracle намерена строить ИИ-гигафабрики из ускорителей NVIDIA Vera Rubin с интерконнектами Spectrum-X Ethernet. В Oracle подчёркивают, что инфраструктура Oracle Cloud «с нуля» строится для ИИ-задач, и партнёрство с NVIDIA способствует лидерству Oracle в сфере ИИ. Использование Spectrum-X Ethernet позволит клиентам связывать миллионы ускорителей и быстрее обучать, внедрять и пользоваться благами генеративных и «рассуждающих» ИИ нового поколения.

Meta✴ намерена интегрировать коммутаторы в свою сетевую инфраструктуру для программной платформы Facebook✴ Open Switching System (FBOSS), как раз разработанной для управления и контроля массивами сетевых коммутаторов. Интеграция решений ускорит масштабное внедрение для повышения эффективности ИИ-проектов. Интеграция NVIDIA Spectrum Ethernet в коммутатор Minipack3N и использование FBOSS позволит повысить эффективность и предсказуемость, необходимые для обучения крупнейших в истории ИИ-моделей и доступа к ИИ-приложениям миллионам людей.

Платформа NVIDIA Spectrum-X Ethernet включает как собственно коммутаторы Spectrum-X Ethernet, так и адаптеры Spectrum-X Ethernet SuperNIC. Spectrum-X Ethernet уже продемонстрировала рекордную эффективность, позволившую крупнейшему в мире суперкомпьютеру Colossus компании xAI добиться использования 95 % возможной полосы, тогда как обычные Ethernet-платформы обеспечивают лишь 60 %, утверждает NVIDIA.

В июне сообщалось, что продажи Ethernet-коммутаторов NVIDIA за год выросли на 760 % благодаря росту спроса на ИИ, а в последнем квартале рост составил +98 %. Акции Arista, одного из ключевых поставщиков коммутаторов для Meta✴, упали после анонса NVIDIA.

