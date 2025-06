Продажи Ethernet-коммутаторов NVIDIA за год выросли на 760 % благодаря спросу на ИИ

IDC опубликовала отчёт о рынке Ethernet-коммутаторов по итогам I квартала 2025 года, согласно которому доход от продаж устройств составил $11,7 млрд, что на 32,3 % больше в годовом исчислении, пишет The Register. IDC утверждает, что этот бум обусловлен растущим развёртыванием «сетевой инфраструктуры с высокой пропускной способностью и малой задержкой для поддержки ИИ-нагрузок».

Продажи коммутаторов 200/400GbE, которые большей частью используются в ЦОД, выросли год к году в 2,9 раза (189,7 %). Исходя из данных IDC и построенной на их основании модели ресурс The Next Platform пришёл к выводу, что сегменты 200 и 400 GbE вместе принесли около $4,5 млрд, более 18 млн портов в отчётном квартале. IDC также впервые опубликовала данные о 800GbE-коммутаторах, которые принесли $350,1 млн, что составляет 5,1 % общего объёма глобальных продаж Ethernet-коммутаторов за отчётный период.

The Next Platform отметил, что IDC не сообщила о продажах Ethernet-коммутаторов стандарта 100 GbE, которые используются на рынке high-end кампусов, в корпоративных сетях и сетях поставщиков услуг, а также о продажах устройств стандарта 10 GbE, которые начали поставляться в больших объёмах в 2023 году. По оценкам The Next Platform, устройства 100 GbE принесли около $3 млрд дохода в I квартале, а коммутаторы 10 GbE — более $500 млрд. Продажи устройств 2,5 GbE, 5 GbE, 25GbE и 50 GbE для использования в кампусах и на периферии составляют большую часть оставшейся суммы.

IDC также начала отдельно отслеживать статистику NVIDIA. Выручка компании выросла год к году на 760,3 % и на 183,7 % последовательно до $1,46 млрд, что составило 12,5 % рынка коммутаторов. Доходы Cisco от продаж Ethernet-коммутаторов выросли на 4,7 % до $3,64 млрд, компания занимает чуть меньше трети рынка. При этом выручка Cisco от продаж коммутаторов для ЦОД упал на 3,2 %. Arista Networks увеличила продажи в годовом исчислении на 27,1 % до $1,63 млрд, благодаря чему её доля рынка составила 13,9 %.

Продажи коммутаторов HPE, которые в основном связаны с беспроводными решениями Aruba, упали год к году на 5 %. Продажи Huawei составили $704 млн, что на 15,4 % больше в годовом исчислении, но более чем вдвое меньше, чем в предыдущем квартале. I квартал традиционно является очень слабым для Huawei. ODM-производители, в подавляющем большинстве поставляющие коммутаторы для ЦОД, в совокупности увеличили продажи до $1,41 млрд, показав рост на 67,5 % в годовом исчислении и на 18,6 % — последовательно.

Продажи Ethernet-коммутаторов для ЦОД выросли в I квартале на 54,6 % до $6,92 млрд, составив 59,1 % от общего объёма продаж. В период с I квартала 2020 года по IV квартал 2022 года, когда начался бум генеративного ИИ, средняя доля рынка Ethernet-коммутаторов для ЦОД составляла 43,5 %. Это большой скачок в расходах на Ethernet для ЦОД, и он полностью связан с развёртыванием ИИ-кластеров для обучения и всё большего инференса, считают аналитики ресурса The Next Platform.

Часть рынка, не связанная с ЦОД, включающая устройства для кампусов и периферии, составила $4,78 млрд, увеличившись на 9,5 % год к году. Чуть больше половины этой суммы приходится на поставки коммутаторов стандарта 2,5 GbE для использования в кампусах.

Лидером продаж в сегменте Ethernet-коммутаторов для ЦОД является Arista Networks, которая лидирует в этой категории с IV квартала 2023 года. Её продажи в I квартале составили $1,48 млрд, что на 26,4 % больше в годовом исчислении, обеспечив ей долю рынка в размере 21,3 %. К ней вплотную подобралась NVIDIA, увеличившая продажи до $1,46 млрд, что принесло ей долю рынка коммутаторов для ЦОД в 21,1 %. Как полагают аналитики The Next Platform, NVIDIA достаточно заключить ещё пару крупных сделок, и она опередит в этой категории сетевых устройств Arista Networks.

В этом NVIDIA поможет расширение сотрудничества с Cisco, занявшей третье место в этой категории с продажами Ethernet-оборудования в $1,25 млрд, что на 17,7 % больше в годовом исчислении. ODM-производители, как уже сообщалось, увеличили выручку на 67,5 % до $1,41 млрд. В их числе около дюжины компаний, которые производят сетевое оборудование в заметных объёмах.

