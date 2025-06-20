Ушли, хлопнув дверью: «Ростелеком» против возвращения западных компаний по разработке ПО

Европейские и американские компании, покинувшие Россию в 2022 году, не следует пускать обратно, заявил президент «Ростелекома» Михаил Осеевский, пишет РБК: «Они ушли, хлопнув дверью, бросив всё: доверия никакого нет». По его словам, есть также вопросы к китайским компаниям, которые хоть и не ушли с российского рынка, но «немножко сдвинулись».

Глава «Ростелекома» заявил, что компания вместе с партнёрами по созданию высокотехнологичного оборудования и ПО прошла «тяжелейший путь», но сегодня чувствует себя уверенно: «Да, есть отдельные ниши, которые требуют дальнейшего развития. Но в целом сформировался пул компаний-лидеров, которые создают очень достойные продукты». Вместе с тем он отметил, что создаваемые продукты заметно дороже, чем импортные аналоги из-за малых масштабов реализации. Китайские продукты дешевле отечественных даже с учетом сложностей с их импортом. В случае снятия санкций на высокотехнологичный импорт, китайская продукция «просто хлынет» на российский рынок, предупреждает Осеевский.

По его словам, рынок высокотехнологичного оборудования разделится на три части: госкомпании или связанные с бюджетными средствами организации, промышленные компании, частный капитал. Последний будет ориентироваться на соотношение цена/качество, из-за чего российским компаниями будет очень сложно работать, поскольку даже до 2022 года китайские компании в рамках глобальной политики на торгах «падали [в цене] на 50–60 %, чтобы выигрывать у американских игроков». Это «надо иметь в виду», несмотря на то что «Китай — наш партнёр и друг», предупредил президент «Ростелекома», добавив, что ситуация в российском ПО более благоприятная, чем с оборудованием.

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