На eBay выставили б/у суперкомпьютер за $60 миллионов

Компания Core 4 Solutions выставила на платформе eBay бывший в употреблении ИИ-суперкомпьютер, включающий 300 стоек, обращает внимание Tom’s Hardware. Цена лота — $59 млн. Кластер включает 9600 ускорителей NVIDIA A100 (архитектура Ampere) и 4200 64-ядерных процессора EPYC на архитектуре Rome.

NVIDIA уже перешла на более современные архитектуры Blackwell и Vera Rubin, для AMD актуальна EPYC Turin, но ускорители A100 и процессоры EPYC Rome остаются достаточно эффективными для широкого спектра задач. Учитывая, что цена на современные стойки NVIDIA доходит до $7,8 млн за единицу, системы на базе A100 представляются разумной бюджетной альтернативой. И не придётся ждать в очереди на поставку новейшего оборудования NVIDIA.

Каждая стойка кластера включает четыре вычислительных и три управляющих узла. В состав каждого вычислительного узла входят два 64-ядерных процессора AMD EPYC Rome, восемь ускорителей Nvidia A100 (версия SXM4 с 40 Гбайт памяти) и 1 Тбайт оперативной памяти DDR4-2933. Каждый узел управления оснащается двумя 64-ядерными процессорами EPYC и 192 Гбайт памяти DDR4. В общей сложности кластер включает до 9600 ускорителей A100 и 4200 процессоров AMD EPYC Rome. Учитывая, что каждый процессор содержит 64 вычислительных ядра Zen 2, на кластер приходятся 268 800 ядер. Объём оперативной памяти составляет до 1401,6 Тбайт.

Ценник в $59,7 млн представляется обоснованным. По грубым подсчётам, одни только ускорители NVIDIA A100 обойдутся примерно в $24 млн, $3 млн будут стоить процессоры AMD EPYC Rome и ещё $1,1 млн — оперативная память DDR4. Итого около $28,1 млн только за основные компоненты. В состав кластера также входят стойки, системы охлаждения, блоки питания, сетевые адаптеры NVIDIA Mellanox ConnectX-6 SmartNIC и другое оборудование.

На eBay попадаются порой неожиданные лоты, и суперкомпьютер — едва ли самый удивительный вариант. Core 4 Solutions вполне может рассчитывать что на него найдётся покупатель. По мере расширения ИИ-инфраструктуры и ЦОД могут найтись корпоративные клиенты, которые оценят выгоду и возможности, предлагаемые в этом объявлении.

Ранее французская Bull была выбрана для разработки европейского ИИ-суперкомпьютера LUMI-AI за €387,8 млн; в Японии заработали суперкомпьютеры RIKYU и ROQUO на базе NVIDIA GB200 NVL4; британское правительство решило потратить $1 млрд на ИИ-суперкомпьютер с британскими чипами.

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