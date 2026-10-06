В Германии запущен гибридный суперкомпьютер HoreKa 2 с производительностью 33 Пфлопс

Технологический институт Карлсруэ (KIT) в Германии объявил о вводе в эксплуатацию НРС-комплекса HoreKa 2 (Hochleistungsrechner Karlsruhe 2) с гибридной архитектурой. Суперкомпьютер поможет в решении сложных научных задач в таких областях, как климатология, создание новых материалов, физика элементарных частиц, энергетика и ИИ. Система, размещённая на территории кампуса KIT Campus North в Баден-Вюртемберге на юго-западе Германии, обошлась в €17 млн.

В составе платформы объединены более 42 тыс. процессорных ядер, 300 ускорителей и 250 Тбайт основной памяти. Заявленная пиковая производительность находится на отметке 33 Пфлопс, что примерно в два раза больше по сравнению с суперкомпьютером HoreKa первого поколения (17 Пфлопс).

В состав HoreKa 2 входят разделы HoreKa Onyx, HoreKa Blue, HoreKa Teal и HoreKa Ruby. Первый включает 164 двухпроцессорных узла на базе AMD EPYC 9655 (96 ядер) с 768 Гбайт памяти, SSD вместимостью 1,92 Тбайт и интерконнектом InfiniBand NDR 200. Сегмент HoreKa Blue представлен восемью двухсокетными узлами с чипами Intel Xeon Platinum 8368 (38 ядер), 4 Тбайт памяти, семью SSD ёмкостью 3,84 Тбайт каждый и интерконнектом InfiniBand HDR 200.

Раздел HoreKa Teal содержит 22 двухсокетных узла с процессорами AMD EPYC 9354 (32 ядра), 768 Гбайт памяти, четырьмя ускорителями NVIDIA H100, двумя SSD на 3,84 Тбайт и интерконнектом 4 × InfiniBand NDR200. Кроме того, задействован один узел с двумя чипами Intel Xeon Platinum 8568Y+ (48 ядер), 2 Тбайт памяти, восемью ускорителями NVIDIA H200 (HGX), восемью SSD вместимостью 3,84 Тбайт и интерконнектом 8 × InfiniBand NDR400. Наконец, секция HoreKa Ruby объединяет 13 узлов с двумя чипами AMD EPYC 9454 (48 ядер), 768 Гбайт памяти, четырьмя ускорителями NVIDIA HGX H200, одним SSD ёмкостью 15,36 Тбайт и интерконнектом 4 × InfiniBand NDR400.

Отмечается, что в перспективе в состав вычислительного комплекса войдёт раздел HoreKa Jade с 75 узлами на базе NVIDIA Grace, 960 Гбайт памяти, четырьмя ускорителями NVIDIA B200, SSD на 15,36 Тбайт и интерконнектом 2 × InfiniBand NDR200. На всех узлах используется платформа Red Hat Enterprise Linux (RHEL) 9.x. Применена распределённая файловая система с поддержкой параллельного доступа IBM Spectrum Scale (GPFS).

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