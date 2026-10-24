Запущен суперкомпьютер Daedalus — самая мощная НРС-система Греции

Европейское совместное предприятие по развитию высокопроизводительных вычислений (EuroHPC JU) объявило об официальном запуске суперкомпьютера Daedalus — самой мощной вычислительной системы Греции. Комплекс занял 31-строку актуального списка TOP500.

Церемония открытия Daedalus состоялась в Технологическом культурном парке Лаврион Национального технического университета Афин (NTUA). В мероприятии приняла участие GRNET S.A. (National Infrastructures for Research and Technology) — государственная технологическая компания Греции, которая работает под эгидой Министерства цифрового управления. Суперкомпьютер размещён в новом дата-центре в здании бывшей электростанции NTUA.

Соглашение на создание Daedalus было заключено между EuroHPC JU и НРЕ в апреле 2025 года. Сообщается, что стоимость проекта составила €36 млн. Со стороны EuroHPC JU поступило 35 % от этой суммы, а оставшиеся средства предоставлены в рамках Национального плана восстановления и обеспечения устойчивости «Греция 2.0» (при поддержке фонда ЕС NextGenerationEU). С учётом затрат на инфраструктуру и сопутствующие работы создание Daedalus обошлось в €58,9 млн. В специально созданный консорциум Daedalus вошли Кипр, Черногория и Северная Македония.

С технической точки зрения суперкомпьютер базируется на аппаратной платформе NVIDIA в составе более чем 2 тыс. суперчипов GH200 Grace Hopper. Реализована передовая система прямого жидкостного охлаждения. Хранилище включает высокопроизводительный NVMe-уровень вместимостью 1 Пбайт, а общая доступная ёмкость достигает 10 Пбайт. Производительность находится на уровне 85,69 Пфлопс, пиковое быстродействие — 115,08 Пфлопс. Питание обеспечивается в том числе от солнечной фермы мощностью 2 МВт.

Использовать Daedalus планируется для решения сложных задач в различных областях, включая ИИ, медицину, климатические и метеорологические исследования, инженерию, анализ больших данных, интеллектуальные транспортные системы и кибербезопасность.

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