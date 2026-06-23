Китайский суперкомпьютер LineShine стал самым производительным в мире и возглавил TOP500

Июньский рейтинг самых производительных суперкомпьютеров мира TOP500 принёс неожиданный сюрприз — впервые за несколько лет в список попала новая, крупная машина LineShine из Китая. И не только попала, но и сразу заняла в нём первое место. Более того, она же первой публично преодолела порог FP64-производительности 2 Эфлопс, опираясь только на CPU.

Импортонезависимая система LineShine достигла 2,198 Эфлопс в бенчмарке HPL, что составляет порядка 80 % от пиковой теоретической производительности (2,736 Эфлопс), что для столь крупной машины хороший результат. Не менее примечательно, что и в HPCG эта система тоже занимает первое место с результатом 22 Пфлопс, обгоняя El Capitan (17,41 Пфлопс) и Fugaku (16,00). В Green500, правда, она занимает аж 50 место, поскольку потребляет 42,2 МВт, что даёт около 52,07 Гфлопс/Вт. Но, во-первых, данный суперкомпьютер лишён ускорителей, а во-вторых — улучшать энергоэффективность сложнее, чем производительность.

LineShine находится в Национальном суперкомпьютерном центре Шэньчжэня (NSCCSZ) и базируется на кастомным китайских 304-ядерных Arm-процессорах LX2 (1,55 ГГц) и платформе LingKun.Всего 13,79 млн ядер, объединённых проприетарным интерконнектом LingQi работающих под управлением ОС Kylin. В ИИ-бенчмарке HPL-MxP система заняла четвёртое место с показателем 7,92 Эфлопс, т.е. разница между FP64-вычислениями в традиционном Linpack и вычислениями со смешанной точностью составляет довольно скромные 3,6x, что опять-таки указывает на архитектуру без выделенных ИИ-ускорителей.

Ещё один новичок в первой десятке TOP500 — итальянский суперкомпьютер Eni HPC7 с устоявшейся производительностью 571,5 Пфлопс (в пике 861,13 Пфлопс), который занял шестое место. Он построен на ровно той же платформе, что и бывший лидер списка El Capitan: узлы HPE Cray EX255a с APU AMD Instinct MI300A. При этом у Eni теперь сразу две машины в Топ-10, поскольку система HPC6 (477,9/606,97 Пфлопс) находится на восьмом месте. Они бы, к слову, могли бы оказаться непосредственными соседями, если бы Microsoft решила обновить тесты своего облачного суперкомпьютера Eagle. Ресурсы у неё точно есть, а вот желание трать драгоценное машинное время ИИ-ускорителей на бенчмарки вряд ли есть.

Система Fugaku также остаётся в первой десятке, уже шестой год подряд. Впрочем, если бы не нежелание Китая делиться информацией о своих системах, дефицита в которых явно нет, апдейты к TOP500 были бы гораздо чаще и интереснее. Авторы рейтинга отдельно отмечают разнообразие аппаратных платформ, подчёркивая, что добраться до экзафлопса можно разными путями. Речь и про процессоры, и про ускорители, и про интерконнекты. Всего в новом списке TOP500 появилось 44 новых машины, а минимальный порог вхождения повысился до округлённо 2,66 Пфлопс. Для вхождения же в первую десятку нужно как минимум 434,9 Пфлопс.

Среди поставщиков в Топ-10 с точки зрения производительности лидирует HPE (El Capitan, Frontier, Aurora, HPC7, HPC6 и Alps). По процессорам в лидерах снова AMD (El Capitan, Frontier, HPC7 и HPC6). NVIDIA представлена в трёх системах (JUPITER Booster, Eagle, and Alps), а Intel — в двух (Aurora и Eagle). Atos/Eviden/Bull и Fujitsu поставили по одной системе, JUPITER Booster и Fugaku соответственно. Ну а LineShine гордо стоит в стороне от всех основных вендоров. Новых заявок от российских компаний по-прежнему нет. А из новичков среди стран можно упомянуть Индонезию с системой на объекте ASEAN-Korea HPC (436 место) и Узбекистан с государственным суперкомпьютером (321 место).

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