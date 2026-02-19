Американская «Миссия Генезис» будет во многом полагаться на «ненастоящие» FP64-вычисления

Хотя последнее поколение GPU ориентировано на вычисления с более низкой точностью, которые предпочтительны для ИИ-задач, FP64-вычисления с более высокой точностью по-прежнему «очень важны» для «Миссии Генезис» (Genesis Mission) и её цели — ускорения научных открытий с помощью ИИ, заявил заместитель министра энергетики США по науке и инновациям Дарио Гил (Darío Gil) в интервью HPCwire.

«В ходе обсуждений, которые я провел как с [генеральным директором AMD] Лизой Су (Lisa Su), так и с [генеральным директором NVIDIA] Дженсеном [Хуангом] (Jensen Huang), они выразили твёрдую приверженность FP64, подтвердив, что поддержка формата будет продолжаться, — сказал Гил. — Для нас это очень важно, потому что мы не рассматриваем это как замену. Это взаимодополняющие технологии». Он отметил, что для обеспечения вычислительных задач моделирования и симуляции, которые традиционно составляют основу научных вычислений, а также для новых методов ИИ, важно иметь высокопроизводительное оборудование.

Гил добавил, что эти два типа вычислений будут работать вместе, чтобы поддержать цель миссии Genesis — расширение границ науки и техники на основе ИИ-технологий. «У вас есть высокоточные симуляционные коды, работающие с FP64. После проверки вы используете их в качестве основы для генерации примеров, на которых вы обучаете суррогатную модель, которую затем запускаете на ИИ-суперкомпьютере, — рассказал Гил. — В итоге вы получаете преимущества с точки зрения производительности и времени решения, часто в 10, 20, 100 раз».

Он отметил, что благодаря использованию ИИ-моделей можно получить громадное повышение производительности, но оно зависит от сохранения всего цикла работ, состоящего из экспериментов, моделирования и обучения. «Если вы разорвёте этот цикл и скажете, что у вас больше нет кодов моделирования, то возникнет проблема», — сказал Гил. «Для нас это имеет фундаментальное значение, не только для устаревших кодов, которые мы должны сопровождать и которые так важны для миссии, но и для обеспечения рабочего ИИ-процесса. Поэтому для нас очень важно поддерживать различные архитектурные подходы», — добавил он.

В HPC-сообществе возникла обеспокоенность по поводу отсутствия прироста производительности для FP64 в новейших GPU. Напомним, что чип NVIDIA H100, выпущенный в 2022 году, обеспечивает 67 Тфлопс в формате FP64 на тензорных ядрах (34 Тфлопс в векторных вычислениях), в то время как B200 предлагает лишь 37 Тфлопс, а B300 — всего лишь 1,3 Тфлопс. Программная эмуляция FP64-вычислений на тензорных ядрах Blackwell позволяет получить «нечестные» 150 Тфлопс, а из новейших Rubin она позволяет «выжать» 200 Тфлопс. При этом пиковая заявленная производительность векторных FP64-вычислений у Rubin составляет лишь 33 Тфлопс, т.е. нет никакого прироста в сравнении с Hopper.

Отметим, что в AMD раскритиковали такой подход, заявив, что он эффективен не для всех сценариев и поэтому такое решение ещё не готово к широкому применению. В свою очередь, эксперты предупреждают, что смещение фокуса производителей на выпуск чипов для ИИ-нагрузок, которые отлично работают с вычислениями с низкой точностью, может привести к дефициту чипов с поддержкой FP64 для HPC, а это грозит потерей лидерства США в этом сегменте рынка.

По мере того, как NVIDIA наращивает мощность для выполнения ИИ-задач с низкой точностью вычислений Rubin, компания будет всё больше полагаться на cuBLAS, библиотеку стандартных математических операций CUDA-X, которая эмулирует вычисления с двойной точностью на тензорных ядрах, чтобы постоянно наращивать показатели FP64-производительности. «Мы пытаемся предоставить эти возможности среде разработчиков, чтобы они могли… получить необходимую точность FP64», — заявил в декабре HPCwire Дион Харрис (Dion Harris), старший директор NVIDIA по ИИ/HPC-решениям для гиперскейлеров.

Методы эмуляции NVIDIA основаны на схеме Озаки (Ozaki), позволяющей выполнять умножение матриц с высокой точностью, используя многократные вычисления с низкой точностью на тензорных ядрах. NVIDIA утверждает, что использование алгоритма Озаки оправдано, поскольку увеличение производительности FP64 путём добавления большего количества ядер CUDA фактически не повысит общую производительность HPC-приложений, но сделает чипы менее гибкими. По словам компании, анализ реальных нагрузок показывает, что «наивысшая устойчивая производительность FP64 часто достигается на умножении матриц». В Hopper для этого были отдельные аппаратные блоки, но в Blackwell и в Rubin NVIDIA больше опирается на эмуляцию.

В то же время, производительность векторных FP64-вычислений остаётся критически важной для научных приложений, в которых не доминируют матричные ядра, признаёт NVIDIA, однако тут же утверждает, что в этих случаях производительность ограничивается перемещением данных через регистры, кеши и HBM, а не непосредственно вычислительными ресурсами. Поэтому сбалансированная конструкция GPU «обеспечивает достаточное количество ресурсов FP64 для насыщения доступной пропускной способности памяти, избегая избыточного выделения вычислительной мощности, которая не может быть эффективно использована». Иными словам, компания ничего менять не собирается.

Проект Genesis Mission, вероятно, будет создавать разнообразные ИИ-приложения для научных и инженерных задач, и каждое из них, скорее всего, будет иметь несколько иные вычислительные потребности. Достигли ли NVIDIA и AMD оптимального баланса, используя вычислительные ядра для матричных вычислений и опираясь на эмуляцию Озаки для FP64, ещё предстоит выяснить, пишет HPCwire.

