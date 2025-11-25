«Миссия Генезис» — США бросят силы на развитие ИИ для научных открытий

В понедельник президент США подписал указ о выполнении «Миссии Генезис» (Genesis Mission). Речь идёт о федеральной программе стимулирования инноваций с использование ИИ-технологий. Это последний из шагов нынешней администрации по продвижению и внедрению ИИ, сообщает Bloomberg. По словам представителя Белого дома, усилия направлены на оптимизацию координации исследований, проводимых правительственными ведомствами. Также предусмотрена более эффективная интеграция ИИ-инструментов для обеспечения всё новых научных прорывов.

Сообщается, что для выполнения миссии будут задействовать вычислительные ресурсы национальных лабораторий Министерства энергетики для доступа к федеральным наборам данных и проведения большего количества экспериментов с применением ИИ-технологий. Предполагается, что подобные усилия могут помочь быстрее совершать научные открытия. Как сообщают источники в администрации президента, развитию суперкомпьютерных ресурсов в лабораториях министерства будут способствовать договоры с частными компаниями, включая NVIDIA, Dell, HPE и AMD.

Новая инициатива, как ожидается, ускорит научные открытия в сфере материаловедения, здравоохранения и энергетики. Также в Белом доме подчёркивают необходимость инноваций для развития производства и снижения цен — это ещё один из приоритетов администрации. Заявляется, что благодаря ИИ Америка находится «на пороге научной революции».

Тем не менее, внедрение новых технологий может увеличить нагрузку на энергосети США. В Министерстве энергетики, наоборот, подчёркивают, что Genesis поможет противостоять росту цен на электричество, одна из конечных целей программы в энергетическом секторе — получить больше энергии и сделать сеть более эффективной, а также обратить вспять рост цен, вызвавший недовольство американских граждан. Предполагается, что сначала цены стабилизируются, а потом начнут снижаться.

Ранее в ноябре об инициативе уже говорили в Белом доме. Подчёркивалось, что в администрации Трампа гонку ИИ-технологий считают столь же важной, как, в своё время, Манхэттенский проект (создание атомной бомбы). Миссию даже назвали крупнейшей мобилизацией федеральных научных ресурсов со времён программы «Аполлон», в рамках которой людей отправляли на Луну.

Текущая администрация сделала развитие ИИ одним из главных приоритетов, стремясь одержать победу в гонке с Китаем и другими странами за первенство в этой сфере. Ряд указов предусматривает смягчение налогового бремени, чтобы упростить бизнесу создание ИИ-инфраструктуры и ЦОД, а союзникам — получить ключевое оборудование и программное обеспечение. Кроме того, обещана более жёсткая борьба с правительствами штатов — готовится указ, позволяющий подавать на штаты в суд за регулирование сферы ИИ — он считает его неконституционным.

В июле сообщалось, что Министерство энергетики США выделило бизнесу свои земли для ускоренного строительства ЦОД и электростанций в соответствии с программой AI Action Plan, направленной на сохранение мирового лидерства в сфере ИИ.

