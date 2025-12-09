Сандийские национальные лаборатории запустили суперкомпьютер Spectra с ускорителями NextSilicon Maverick-2

Сандийские национальные лаборатории (SNL) Министерства энергетики США (DOE) объявили о создании суперкомпьютера Spectra с нестандартной архитектурой. В его основу положены изделия Maverick-2 — интеллектуальные вычислительные ускорители (Intelligent Compute Accelerator, ICA), разработанные компанией NextSilicon.

Система Spectra спроектирована по программе Vanguard, цель которой заключается в исследовании потенциала передовых компьютерных архитектур применительно к проектам в сфере национальной безопасности. Первой платформой Vanguard стал комплекс Astra, запущенный в 2018 году: на момент анонса это был самый быстрый в мире суперкомпьютер на базе Arm-чипов. Среди других примечательных машин SNL можно отметить Kingfisher на ИИ-чипах Cerebras WSE-3, а также две нейроморфные системы: на базе SpiNNaker2 и на базе Loihi II (Hala Point).

Spectra объединяет 64 вычислительных узла, каждый из которых оснащён двумя двухкристальными ОАМ-модулями Maverick-2: эти изделия содержат 64 управляющих ядра RISC-V, 192 Гбайт памяти HBM3E и два интерфейса 100GbE. В общей сложности задействованы 128 экземпляров Maverick-2. Особенностью ускорителей является возможность динамической реконфигурации оборудования на основе данных, получаемых непосредственно во время выполнения задачи. Такой подход позволяет устранять узкие места, присущие традиционным CPU и GPU. Подробнее об архитектуре Maverick-2 можно узнать в нашем материале.

За монтаж суперкомпьютера Spectra отвечала компания Penguin Solutions. Она разработала специализированный сервер, поддерживающий до четырёх ОАМ-модулей Maverick-2, хотя в текущей конфигурации используются два. Применены передовая система жидкостного охлаждения с отрицательным давлением Chilldyne и платформа Penguin Tundra, что обеспечивает оптимизацию управления температурой и распределения питания, а также возможности масштабирования.

