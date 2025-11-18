Начался монтаж крупнейшего в США академического суперкомпьютера Horizon с ИИ-быстродействием до 80 Эфлопс

Национальный научный фонд США (NSF) объявил о начале монтажа вычислительно комплекса Horizon — крупнейшего в стране академического суперкомпьютера. Система расположится в Техасском центре передовых вычислений (TACC) при Техасском университете в Остине (UT Austin).

Проект реализуется в сотрудничестве с Dell, NVIDIA, VAST Data, Spectra Logic, Versity и Sabey Data Centers. Суперкомпьютер будет развёрнут в новом дата-центре мощностью 15–20 МВт с передовым жидкостным охлаждением в Раунд-Роке (штат Техас).

В основу системы лягут серверы Dell PowerEdge. Говорится об использовании процессоров NVIDIA Vera и суперчипов NVIDIA Grace Blackwell. В общей сложности будут задействованы около 1 млн CPU-ядер и примерно 4 тыс. GPU. Архитектура предусматривает использование интерконнекта NVIDIA Quantum-2 InfiniBand. Вместимость локального хранилища данных, выполненного исключительно на основе SSD, составит 400 Пбайт. Оно обеспечит пропускную способность при чтении/записи более 10 Тбайт/с.

Заявленная производительность Horizon — 300 Пфлопс: это примерно в 10 раз больше по сравнению с системой Frontera, которая в настоящее время является самым мощным академическим суперкомпьютером в США. При выполнении ИИ-задач новый вычислительный комплекс обеспечит быстродействие до 20 Эфлопс на операциях BF16/FP16 и до 80 Эфлопс в режиме FP4 — более чем 100-кратный прирост по сравнению с нынешними машинами, которые эксплуатируются в американских академических кругах. При этом говорится о повышении энергетической эффективности до шести раз.

Запуск Horizon запланирован на весну 2026 года. Суперкомпьютер будет использоваться для решения сложных и ресурсоёмких задач в таких областях, как биомедицина, физика, энергетика, экология и пр. В частности, система будет применяться для моделирования климата.

