Второй европейский экзафлопсный суперкомпьютер Alice Recoque получит чипы AMD EPYC Venice и ускорители Instinct MI430X

Европейское совместное предприятие по развитию высокопроизводительных вычислений (EuroHPC JU) и французско-нидерландский Консорциум Жюля Верна объявили о том, что в создании суперкомпьютера Alice Recoque примут участие компании Eviden (входит в состав Atos Group), AMD и SiPearl.

О проекте Alice Recoque впервые стало известно в июне прошлого года. Это будет второй европейский суперкомпьютер экзафлопсного класса после системы JUPITER, смонтированной в Юлихском исследовательском центре (FZJ) в Германии. Соглашение о создании Alice Recoque подписано между EuroHPC JU и французским национальным агентством высокопроизводительных вычислений (GENCI). Комплекс будет смонтирован в дата-центре на территории Брюйер-ле-Шатель (Bruyères-le-Châtel), к юго-западу от Парижа.

Как сообщается, в состав Alice Recoque войдут унифицированный вычислительный раздел и скалярный раздел. Основой первого послужит новая платформа Eviden BullSequana XH3500, содержащая серверы с 256-ядерными процессорами AMD EPYC Venice и ускорителями Instinct MI430X, оснащёнными 432 Гбайт памяти HBM4 с пропускной способностью 19,6 Тбайт/с. Кроме того, говорится о применении AMD FPGA и высокопроизводительной подсистемы хранения данных DDN. Суперкомпьютер объединит 94 стойки с суммарным энергопотреблением «менее 15 МВт».

В свою очередь, скалярный раздел будет использовать 128-ядерные Arm-процессоры SiPearl Rhea2. Общее количество таких ядер превысит 100 тыс. В качестве интерконнекта в составе Alice Recoque планируется использовать технологию BullSequana eXascale Interconnect (BXI v3), обеспечивающую скорость передачи данных до 400 и 800 Гбит/с для CPU- и GPU-узлов соответственно.

Машина получит систему прямого жидкостного охлаждения (DLC) пятого поколения (с тёплой водой) разработки Eviden для унифицированных стоек и технологию охлаждаемых дверей для скалярных стоек. Интеллектуальное программное обеспечение Eviden Argos обеспечит мониторинг в режиме реального времени и оптимизацию энергопотребления. Говорится о широком применении компонентов с открытым исходным кодом, таких как SLURM, Kubernetes, LUSTRE, Grafana и Prometheus.

Монтаж суперкомпьютера Alice Recoque начнётся в 2026 году. Затраты на приобретение, доставку, установку и обслуживание системы составят €354,8 млн. EuroHPC JU предоставит половину этой суммы, ещё столько же обеспечат Франция, Нидерланды и Греция в рамках Консорциума Жюля Верна. Общие инвестиции в проект на протяжении пяти лет оцениваются в €554 млн. Использовать новый вычислительный комплекс планируется для решения сложных задач в сферах моделирования климата, разработки передовых материалов, энергетики и пр. Система также поможет в развитии европейских моделей ИИ следующего поколения и цифровых двойников для персонализированной медицины.

