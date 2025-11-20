Университет науки и технологий имени короля Абдаллы (KAUST) в Саудовской Аравии объявил о запуске вычислительного комплекса Shaheen III. На сегодняшний день, как утверждается, это самый мощный суперкомпьютер на Ближнем Востоке: его FP64-производительность достигает 122,8 Пфлопс. Применять Shaheen III планируется для решения широкого спектра ресурсоёмких задач. Среди них названа разработка нового поколения малых и больших языковых моделей (LLM), ориентированных на арабский регион.

Кроме того, суперкомпьютер поможет в создании цифрового двойника всего Аравийского полуострова — интегрированной среды моделирования, объединяющей атмосферные, океанические и земные процессы. Эта виртуальная модель будет способствовать решению комплексных проблем, таких как управление разливами нефти и оптимизация морских перевозок. В числе других задач названы оптимизация сельскохозяйственной деятельности и управления водными ресурсами, поиск передовых материалов, диагностика редких заболеваний, улучшение качества медицинской визуализации, разработка перспективных лекарственных препаратов и пр.

Система создана компанией HPE на платформе Cray EX с прямым жидкостным охлаждением (DLC). В общей сложности задействованы 2800 гибридных суперчипов NVIDIA GH200 Grace Hopper с 72-ядерным Arm-процессором NVIDIA Grace и ускорителем NVIDIA H100 с 96 Гбайт памяти HBM3. Общее количество используемых ядер составляет 574 464. Применён интерконнект Slingshot-11. В качестве программной платформы используется HPE Cray OS.

В ноябрьском рейтинге самых мощных суперкомпьютеров мира TOP500 система Shaheen III занимает 18-ю позицию. Её теоретическое пиковое быстродействие заявлено на уровне 155,21 Пфлопс. Энергопотребление — 1,98 МВт.

