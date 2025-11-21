США одобрили экспорт передовых ИИ-чипов в Саудовскую Аравию, ОАЭ и Армению

Соединённые Штаты одобрили поставки передовых чипов NVIDIA компании Humain из Саудовской Аравии, а также компании G42 из ОАЭ. Поддерживаемые на государственном уровне компании приобретут до 35 тыс. чипов общей стоимостью $1 млрд, сообщает CNBC. Новое соглашение свидетельствует о крупных изменениях политики США, ранее не желавших прямых поставок ИИ-ускорителей компаниям стран Залива, за которыми стоят государственные структуры.

Экспортный контроль вводили, чтобы передовые американские технологии не утекли в Китай. Прошлая администрация последовательно вводила всё новые ограничения поставок, тогда как новая стремится шире распространять американские технологии, для продвижения дальнейшего доминирования США и сохранения глобального технологического лидерства. Министерство торговли подтвердило, что экспорт чипов будет осуществляться с учётом принципов безопасности и строгой отчётности, контролем займётся Бюро промышленности и безопасности министерства.

Разрешение на экспорт дали после визита в Вашингтон наследного принца Саудовской Аравии Мохаммеда бин Салмана (Mohammed bin Salman), королевство пообещало инвестировать в США $1 трлн. Ранее, в ходе майского визита Трампа в страны Залива, речь шла лишь о 600 млрд.

Саудовская ИИ-компания Humain поддерживается королевским Фондом государственных инвестиций (Public Investment Fund), она подписала соглашения с Adobe, Qualcomm, AMD, Cisco, GlobalAI, Groq, Luma и xAI в ходе инвестиционного форума в Вашингтоне. Humain построит совместно с xAI дата-центр на 500 МВт в Саудовской Аравии. В Humain утверждают, что в 2026 году намерены сделать в королевстве столько, сколько было сделано за предыдущие 20 лет, и рассчитывают, что Саудовская Аравия станет третьим по величине ИИ-хабом в мире после США и Китая.

По словам экспертов, у Humain и G42 имеется капитал для инвестиций, связи с NVIDIA и американским правительством. Компании могут воспользоваться этими преимуществами для строительства региональной ИИ-инфраструктуры и хотят использовать её для превращения Персидского Залива в вычислительный хаб. Стоит отметить, что всего пару недель назад Microsoft получила лицензию на экспорт передовых чипов в ОАЭ. Ключевым партнёром компании в стране является G42, но до сегодняшнего дня о поставках чипов именно ей Microsoft не сообщала.

Тем временем, некоторые преференции от США получила и ещё одна страна — Армения, сообщает Bloomberg. В частности, ИИ-стартапу Firebird разрешили импортировать ускорители NVIDIA в рамках суперкомпьютерного проекта. Речь идёт о 100-МВт объекте, для строительства которого в регион привлекут $500 млн. Он будет использовать серверы Dell и ускорители NVIDIA Blackwell, первая очередь проекта должна заработать во II квартале 2026 года.

Во времена последних нормативов Байдена, касавшихся ИИ-чипов, страна относилась ко «второму эшелону» государств по уровню ограничений, наряду с Израилем, Саудовской Аравией и Польшей. Впрочем, при Трампе эту градацию отменили. Приблизительно 20 % мощностей Firebird будет выделено армянским компаниям, остальные 80 % — бизнесам американского происхождения.

Компания Firebird из Сан-Франциско была основана в 2025 году и сейчас насчитывает 25 сотрудников. Она ориентируется на строительство ЦОД на «чистой» энергии для развивающихся рынков, и уже ведёт переговоры в некоторых других странах, включая государства Латинской Америки. Экспансия на другие рынки запланирована не ранее 2027 года, пока компания намерена убедиться в успехе начинания в Армении. Впрочем, она уже ведёт переговоры с представителями Министерства торговли США о получении разрешений для прочих развивающихся рынков.

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER. | Можете написать лучше? Мы всегда рады новым авторам

Источники: