Запущена DWDM-магистраль Москва—Минск—Варшава—Франкфурт с пропускной способностью 12,8 Тбит/с

Компания «Раском» (поставщик международной ёмкости для операторов связи) совместно с белорусским партнёром НЦОТ сообщила о завершении монтажа и подключении оборудования на всех узлах новой магистрали, связывающей Москву, Минск, Варшаву и Франкфурт.

Канал развёрнут с использованием технологии DWDM — плотное мультиплексирование с разделением по длине волны. Благодаря этому обеспечивается высокая пропускная способность, достигающая 12,8 Тбит/с. По заявлениям «Раскома», задержка RTD на канале Москва, ММТС9 — Минск составляет 10,6 мс, на каналах от Москвы до Варшавы — 17,1 мс, до Франкфурта Equinix-FR5 — 31,4 мс, до Франкфурта Digital Realty-FRA13 — 31,6 мс.

Запуск магистрали позволяет клиентам и партнёрам «Раскома» заказать новые каналы на Минск и Варшаву. Кроме того, стал доступен более короткий и полностью независимый маршрут на Франкфурт (в дополнение к двум другим, существовавшим ранее). Утверждается, что сформированный канал в настоящее время является наиболее востребованным российскими операторами для получения зарубежного трафика и зарубежными клиентами, арендующими каналы, проходящие через территорию РФ.

На сегодняшний день «Раском» оперирует собственной оптоволоконной сетью и сооружениями связи в Москве, Санкт-Петербурге, Стокгольме, Копенгагене, Франкфурте, Амстердаме, Лондоне, Париже, Мадриде, Марселе, Вене, Праге, Братиславе и др. Применяется оборудование таких производителей, как Cisco, Juniper и Extreme Networks.

