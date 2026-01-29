Компания T-Head Semiconductor, подразделение китайского интернет-гиганта Alibaba Group Holding, представила ИИ-ускоритель собственной разработки Zhenwu 810E. Изделие, как утверждается, может использоваться для обучения ИИ-моделей и инференса, а также для решения других ресурсоёмких задач, например, в области автономного вождения.

В основу новинки положены аппаратная и программная архитектуры, полностью разработанные специалистами T-Head. Решение оснащено 96 Гбайт памяти HBM2e. Применен проприетарный интерконнект ICN (Inter-Chip Network), обеспечивающий пропускную способность до 700 Гбайт/с — у каждого чипа есть семь таких интерфейсов для прямого объединения с другими чипами. Для подключения к хосту используется шина PCIe 5.0 x16.

В плане производительности Zhenwu 810E, по имеющейся информации, превосходит ускоритель NVIDIA A800, а также некоторые GPU китайского производства. Подчеркивается, что новое решение T-Head способно составить конкуренцию NVIDIA H20. Напомним, что и A800, и H20 разработаны специально для китайского рынка в соответствии с американскими требованиями по контролю над экспортом высокопроизводительных процессоров. Некоторые источники также предполагают, что модернизированная версия чипа Zhenwu сможет обеспечить производительность, превосходящую показатели NVIDIA A100.

Alibaba уже использует Zhenwu 810E для обучения своих больших языковых моделей Qianwen, а также для ИИ-инференса. Кроме того, на базе новых чипов в сочетании с облачными сервисами Alibaba предоставляются услуги более чем 400 клиентам, включая Государственную электросетевую компанию (SGCC), Китайскую академию наук (CAS) и стартап по производству электромобилей Xpeng.

Собственные ИИ-чипы проектируют и многие другие китайские компании. В частности, местный стартап Iluvatar CoreX недавно поделился планами по выпуску GPU-ускорителей, превосходящих по возможностям NVIDIA Rubin. Соответствующие разработки также ведут Kunlunxin (Baidu), Zixiao (Tencent), MetaX, Moore Threads и Biren. Но ведущими игроками рынка ИИ-чипов КНР остаются NVIDIA и Huawei.

