Китайский конкурент NVIDIA H20 — Alibaba представила ИИ-ускоритель Zhenwu 810E с 96 Гбайт HBM2e

 
Компания T-Head Semiconductor, подразделение китайского интернет-гиганта Alibaba Group Holding, представила ИИ-ускоритель собственной разработки Zhenwu 810E. Изделие, как утверждается, может использоваться для обучения ИИ-моделей и инференса, а также для решения других ресурсоёмких задач, например, в области автономного вождения.

В основу новинки положены аппаратная и программная архитектуры, полностью разработанные специалистами T-Head. Решение оснащено 96 Гбайт памяти HBM2e. Применен проприетарный интерконнект ICN (Inter-Chip Network), обеспечивающий пропускную способность до 700 Гбайт/с — у каждого чипа есть семь таких интерфейсов для прямого объединения с другими чипами. Для подключения к хосту используется шина PCIe 5.0 x16.

В плане производительности Zhenwu 810E, по имеющейся информации, превосходит ускоритель NVIDIA A800, а также некоторые GPU китайского производства. Подчеркивается, что новое решение T-Head способно составить конкуренцию NVIDIA H20. Напомним, что и A800, и H20 разработаны специально для китайского рынка в соответствии с американскими требованиями по контролю над экспортом высокопроизводительных процессоров. Некоторые источники также предполагают, что модернизированная версия чипа Zhenwu сможет обеспечить производительность, превосходящую показатели NVIDIA A100.

Источник изображения: T-Head

Alibaba уже использует Zhenwu 810E для обучения своих больших языковых моделей Qianwen, а также для ИИ-инференса. Кроме того, на базе новых чипов в сочетании с облачными сервисами Alibaba предоставляются услуги более чем 400 клиентам, включая Государственную электросетевую компанию (SGCC), Китайскую академию наук (CAS) и стартап по производству электромобилей Xpeng.

Собственные ИИ-чипы проектируют и многие другие китайские компании. В частности, местный стартап Iluvatar CoreX недавно поделился планами по выпуску GPU-ускорителей, превосходящих по возможностям NVIDIA Rubin. Соответствующие разработки также ведут Kunlunxin (Baidu), Zixiao (Tencent), MetaX, Moore Threads и Biren. Но ведущими игроками рынка ИИ-чипов КНР остаются NVIDIA и Huawei.

