Huawei сравняла долю с NVIDIA на китайском рынке ИИ-чипов

Резкий рост спроса на вычислительные мощности, геополитическое давление и ограничения в цепочках поставок приводят к трансформации китайского рынка ИИ-ускорителей. По оценкам Bernstein, которые приводит ресурс DigiTimes, позиции в КНР резко укрепила компания Huawei, которой удалось сравнять свою долю с NVIDIA.

Объём сектора ИИ-чипов в Китае по итогам 2025 года достиг приблизительно $20,4 млрд. Примерно по 40 % от этой суммы, или по $8,16 млрд, приходится на Huawei и NVIDIA. Годом ранее доля Huawei составляла одну треть от показателей NVIDIA. Таким образом, сообща эти две компании контролируют около 80 % китайского рынка ИИ-ускорителей, что эквивалентно $16,32 млрд.

Если не рассматривать двух лидеров, рынок ИИ-чипов в КНР является сильно фрагментированным. Так, Hygon и Cambricon занимают примерно по 4 %, при этом Hygon выигрывает от совместимости с архитектурой x86. T-Head Semiconductor, принадлежащая Alibaba, и Kunlunxin (Baidu) занимают по 3 % отрасли. Ещё около 2 % приходится на AMD. Все прочие игроки вместе взятые, включая Zixiao (Tencent), MetaX, Moore Threads и Biren, контролируют менее 4 % отрасли.

Аналитики полагают, что в случае запрета поставок в Китай ускорителей H200 доля NVIDIA на местном рынке в 2026 году может сократиться до 8 %. При этом Huawei, как ожидается, укрепит позиции до 55–60 %. Если же поставки H200 в КНР будут одобрены, NVIDIA может занять 30–35 %, а Huawei — 45–48 %. При этом суммарная доля всех прочих игроков будет колебаться в пределах 24–27 %. По словам самой NVIDIA, запрет поставок ускорителей в Китай был большой ошибкой.

В целом, считают эксперты, китайский рынок ИИ-чипов в период с 2023-го по 2028 году будет демонстрировать среднегодовой темп роста в сложных процентах (CAGR) на уровне 50 %. В результате, его объём за этот период увеличится с $11 млрд до $88 млрд.

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER. | Можете написать лучше? Мы всегда рады новым авторам

Источник: