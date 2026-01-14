США являются лидерами в сфере развития ЦОД, но темпы роста отрасли в Китае остаются загадкой

На сегодняшний день в мире реализуются проекты 1947 новых дата-центров — более 20 % от числа действующих сегодня (9019 шт.). Учитываются как уже строящиеся или анонсированные объекты, так и те, для которых пока куплена только земля. Более половины новых проектов реализуется в США, но есть и сильный конкурент, данные о котором неполны, сообщает IEEE Spectrum.

Если бы появились полные данные, роль США на рынке ЦОД, вероятно, оказалась бы ещё важнее. По словам эксперта Electric Power Research Institute (EPRI) Тома Уилсона (Tom Wilson), из-за доступности земли и специализации на HPC-сервисах средние размеры и энергопотребление ЦОД в США значительно выше, чем в других странах. Среди ключевых застройщиков называются AWS, Microsoft, Stack Infrastructure, Google и CloudHQ. При этом надо отметить, что гиперскейлеры не только строят собственные дата-центры, но и арендуют их.

Тем не менее, по словам Уилсона, имеющаяся статистика, предоставленная Data Center Map, может недостаточно полно учитывать новые китайские дата-центры, поскольку зачастую никто не объявляет о них публично. Но даже если бы данные о китайских дата-центрах были актуальными, Уилсон считает, что США всё равно считались бы лидерами, а за ними, с некоторым отставанием, всё равно шёл бы Китай.

Уилсона беспокоит способность электросетей США удовлетворить спрос новых дата-центров на энергию. Спрос оставался неизменным буквально в течение двадцати последних лет, а теперь индустрия ЦОД в США требует энергии в огромных объёмах. По словам эксперта, решение проблемы с энергоснабжением может заключаться в договорённости с операторами ЦОД, чтобы те потребляли энергию более «гибко». Например, речь может идти о проведении сложных вычислений вне пиковых нагрузок на энергосети или об использовании на площадках ЦОД энергохранилищ, что отчасти снизит нагрузку на энергосети.

Будет ли таких мер достаточно для удовлетворения спроса — остаётся открытым пока вопросом. Известно другое. В декабре 2025 года экоактивисты более 230 организаций призвали США немедленно остановить строительство всех ИИ ЦОД, поскольку ИИ-бум представляет большую экологическую и общественную угрозу. Более того, в США начали расследование влияния ИИ ЦОД на рост тарифов на электроэнергию. Всего, по оценкам Omdia, капитальные затраты на ЦОД в мире превысят в 2025 году $657 млрд, расходы гиперскейлеров на дата-центры уже превысили ВВП целых стран.

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER. | Можете написать лучше? Мы всегда рады новым авторам

Источник: